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23 de octubre de 2026 - 07:02
País.

El Niño en Chaco: familias evacuadas y centros de ayuda reciben donaciones

El Niño provoca inundaciones en Chaco y afecta a Barranqueras, Antequeras y Puerto Vilelas. Hay familias que perdieron todo y necesitan ayuda solidaria.

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Por  Judith Girón
Familias evacuadas por tras las inundaciones por El Niño en Chaco.

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Mientras continúa la asistencia, se habilitan espacios de evacuación y se organizan campañas solidarias para reunir donaciones destinadas a las familias afectadas.

Barranqueras: barrios bajo el agua y familias que perdieron sus pertenencias

Uno de los sectores más comprometidos es el barrio Náutico, en la zona conocida como el Dique de Barranqueras. Según relató Katherine, las familias debieron abandonar sus viviendas y ubicarse en sectores de ingreso al barrio, mientras el agua cubre calles y accesos.

“Está totalmente bajo agua” “Está totalmente bajo agua”

La emergencia también alcanza a Antequeras, un barrio ubicado cerca de la Ruta Provincial 63, que conecta con la Isla del Cerrito y el barrio El Pescador. Las intensas lluvias provocaron que el agua cubriera por completo la ruta y complicara aún más la situación de los vecinos.

Katherine explicó que varias familias que ya habían sido evacuadas debieron ser reubicadas nuevamente porque el agua avanzó sobre los lugares donde se habían refugiado. Algunas personas todavía permanecían dentro de las zonas inundadas mientras se realizaban nuevos operativos de evacuación.

“Todas sus cosas, totalmente en pérdida”, expresó la periodista al describir las consecuencias que enfrentan los damnificados.

Puerto Vilelas también está inundado y crece la necesidad de asistencia

Otra de las zonas afectadas es Puerto Vilelas, particularmente el sector que conecta con el puerto Paranacito. Las familias de esa área también debieron dejar sus hogares.

Los equipos de asistencia trabajan para trasladar a los vecinos hacia espacios de contención. La periodista señaló que algunas personas se resisten a abandonar sus casas, por lo que continúan las tareas para ponerlas a resguardo y evitar que queden expuestas al avance del agua.

La situación social es crítica, ya que muchas familias perdieron sus pertenencias y necesitan ayuda para afrontar la emergencia.

Servicios, clases y nuevos centros de evacuación

En cuanto a los servicios, Katherine indicó que, según la información que recibió de Mariel Aquino, referente de las familias afectadas en Antequeras, se había anunciado un posible corte de electricidad, pero los vecinos todavía contaban con suministro al momento de la entrevista.

Las clases continuaban con normalidad en sectores de Resistencia y Barranqueras que no habían sido alcanzados por el agua. Sin embargo, ante la emergencia, algunos establecimientos educativos comenzaban a prepararse para funcionar como centros de evacuación.

Además, el Club Don Orione, ubicado en Barranqueras, estaba previsto como un nuevo espacio de contención, con capacidad para recibir a unas 200 personas.

La periodista también advirtió que continuaba vigente una alerta naranja y que persistían las tareas de traslado de familias hacia lugares seguros.

Dónde colaborar: puntos de acopio y recepción de donaciones

Frente a la emergencia, se organizaron distintos puntos para recibir donaciones destinadas a las familias afectadas por las inundaciones en Chaco.

Barranqueras

  • Se reciben donaciones en la zona del Dique, el barrio Náutico y el Terraplén de Barranqueras.

Puerto Vilelas

  • Las donaciones se reciben en la Planta Industrial, en el Centro de Monitoreo.

Barrio Antequeras

  • La coordinación se realiza directamente con Mariel Aquino, referente de las familias afectadas.

  • Contacto: +54 9 362 492-7935.

Resistencia: dos campañas solidarias para ayudar a los damnificados

En Resistencia también se pusieron en marcha iniciativas para reunir ayuda y distribuirla entre las familias afectadas.

Maratón solidaria de Fundación Ciudad Limpia

La Fundación Ciudad Limpia realizará una maratón solidaria de recolección durante 24 horas, los días 23 y 24 de octubre. El punto de recepción será la Casa Garrahan, ubicada en Capitán Giachino 1722. Las donaciones serán posteriormente distribuidas entre quienes las necesiten.

Colecta de Diario Norte

Diario Norte recibe donaciones hasta el 23 de octubre en su sede de Pellegrini 744. La entrega de lo recolectado a las familias está prevista para el 24 de octubre.

El niño en Chaco: alerta naranja y preocupación por nuevas lluvias

La emergencia continúa mientras se mantienen las advertencias meteorológicas y los equipos trabajan para reubicar a las familias. La prioridad es trasladar a quienes permanecen en sectores inundados, habilitar espacios de contención y acercar asistencia a las zonas más comprometidas. Mientras tanto, las campañas solidarias se convierten en una vía concreta para colaborar con los vecinos que perdieron sus pertenencias y necesitan ayuda para atravesar la emergencia.

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