El Niño en Argentina: prevén que el pico de lluvias llegue entre diciembre y enero

El fenómeno de El Niño podría generar un verano con precipitaciones superiores a lo habitual en distintas regiones de Argentina. El meteorólogo Marcelo Madelón advirtió que las lluvias más intensas se registrarían entre diciembre de 2026 y enero de 2027, mientras que las condiciones de mayor humedad podrían extenderse hasta el otoño.

País. El Niño en Salta: advierten que podría aumentar el riesgo de dengue y chikungunya

Jujuy. El Niño en Jujuy: preparan 84 puntos vulnerables ante posibles lluvias intensas y sequia

Durante una entrevista con Infobae, el especialista explicó que el calentamiento de las aguas del océano Pacífico influye directamente en las condiciones meteorológicas de buena parte del territorio argentino.

“Cada vez que aparece El Niño nos trae un agregado de humedad muy importante a esta parte del mundo”, señaló Madelón, quien también advirtió sobre la posibilidad de nuevas crecidas de ríos e inundaciones.

El meteorólogo indicó que las proyecciones ubican el período de mayores precipitaciones entre finales de 2026 y comienzos de 2027. “Posiblemente el máximo de lluvias esté entre diciembre y enero”, afirmó.

Además, explicó que la influencia del fenómeno podría mantenerse durante varios meses. “Creemos que hasta otoño va a continuar la corriente de El Niño”, sostuvo, aunque aclaró que las estimaciones podrían modificarse según la evolución de las condiciones climáticas.

Sobre el próximo verano, anticipó: “Tendríamos un verano con más nubes, con más humedad, por consiguiente, con más tormentas y con más lluvias”.

El especialista recordó que los pronósticos de largo plazo tienen limitaciones y que las previsiones deben actualizarse periódicamente.

Las regiones con mayor riesgo de lluvias y crecidas

Según Madelón, el noreste argentino y las zonas vinculadas con la cuenca del Plata se encuentran entre las áreas de mayor preocupación.

“El lugar donde más lluvias están cayendo y esperamos que en los próximos días también sean más abundantes es en el noreste del país”, explicó.

El meteorólogo mencionó especialmente a la Mesopotamia argentina y al sur de Brasil, donde las precipitaciones pueden aumentar el caudal de los ríos que atraviesan territorio argentino.

“Si bien hay una contribución de las lluvias que caen en las provincias de Misiones y Corrientes, lo más importante son las lluvias que caen en el sur de Brasil”, detalló.

También comparó las proyecciones actuales con las grandes inundaciones de 1983 y señaló que algunos escenarios meteorológicos contemplan precipitaciones incluso más abundantes.

Cómo podría afectar El Niño al clima de Jujuy

Aunque las principales advertencias del meteorólogo estuvieron centradas en el noreste argentino y la cuenca del Plata, el fenómeno de El Niño también puede modificar los patrones de precipitaciones en otras regiones del país.

En Jujuy, donde las lluvias suelen intensificarse durante el verano, será importante seguir los pronósticos y las alertas oficiales para conocer la evolución de las tormentas.

Sin embargo, las declaraciones de Madelón no establecen una proyección específica de lluvias extraordinarias para la provincia.

El especialista explicó que El Niño no provoca las mismas consecuencias en todos los territorios. “El efecto Niño repercute en algunos sectores con más calor, en otros con más frío, en otros con más lluvia, en otros con sequías”, puntualizó.

En ese contexto, remarcó la importancia de las tareas preventivas frente a posibles precipitaciones intensas, especialmente en las zonas expuestas a anegamientos y crecidas de ríos.