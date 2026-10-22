El Niño en Chaco: más de 500 animales afectados y dramáticos rescates en medio de las inundaciones

Las inundaciones en Chaco también están golpeando fuertemente a los animales. En las zonas más afectadas, los equipos de rescate ya lograron poner a salvo a aproximadamente 60 animales, mientras que un primer relevamiento identificó entre 450 y 500 afectados. La crecida del agua, las dificultades para conseguir alimento y el riesgo de enfermedades complican las tareas de asistencia.

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Javier Aranda, médico veterinario de Chaco MP 534, explicó en Canal 4 que actualmente trabajan en Puerto Vilelas, una de las localidades más perjudicadas, junto a la Red Veterinaria en Catástrofe, el Ministerio de Producción provincial y distintas organizaciones no gubernamentales.

El operativo incluye recorridas por las zonas inundadas para identificar la cantidad de animales afectados, evaluar su estado de salud y determinar qué tipo de atención necesitan.

Uno de los principales problemas se presenta en las viviendas alcanzadas por el agua, donde algunos animales quedaron atrapados sobre los techos mientras sus propietarios intentan abandonar sus casas. Aranda explicó que las organizaciones colaboran con el rescate y traslado, mientras que los equipos veterinarios realizan las revisiones médicas.

Ellos rescatan, sacan los animales y nosotros estamos haciendo la revisión médica, señaló. Ellos rescatan, sacan los animales y nosotros estamos haciendo la revisión médica, señaló.

Hasta el momento, se realizaron aproximadamente 60 rescates. Los animales son trasladados a refugios, entre ellos uno ubicado en Fontana, o permanecen junto a sus familias en los lugares donde fueron evacuadas. En los casos que requieren tratamientos más complejos o internación, se los deriva a profesionales veterinarios de Resistencia y otras localidades del Gran Resistencia.

La situación de los caballos y la falta de alimento

La crecida también afecta a los animales de mayor tamaño. Aranda contó que están retirando caballos de las zonas inundadas, pero encontrar espacios adecuados para mantenerlos a salvo se vuelve cada vez más difícil.

“Están sacando caballos del agua porque está subiendo muchísimo el río. El problema es que se están sobrepoblando mucho los lugares. No hay pasto, no hay dónde ponerlos”, explicó. El Ministerio de Producción de Chaco está aportando forraje para los caballos e insumos médicos veterinarios. Además, se reciben donaciones y asistencia de una red de profesionales que trabaja a nivel nacional.

Entre los problemas sanitarios detectados, el veterinario mencionó lesiones en las patas de los animales por la exposición prolongada al agua.La situación se agravó después de una fuerte tormenta con lluvia, granizo y viento, mientras persistía la preocupación por nuevas precipitaciones.

Advierten por el riesgo de enfermedades durante las inundaciones

Otro de los aspectos que preocupa a los especialistas es el desplazamiento de animales silvestres y de hacienda debido al avance del agua. Aranda explicó que las lluvias en la cuenca del río Paraguay y el elevado nivel del Paraná dificultan el drenaje y provocan que el agua avance sobre distintos sectores.

Esta situación genera movimientos de serpientes, comadrejas, murciélagos vampiros y otros animales. El veterinario relató que, durante una recorrida por Puente San Pedro, encontraron una yegua que había sido mordida por un murciélago en una zona con riesgo de rabia.

Ante ese escenario, comenzaron a vacunar animales del sector como medida preventiva. “Recordemos que la rabia es una enfermedad mortal tanto en los animales como en las personas”, advirtió.

También señaló que están atentos a la posible aparición de leptospirosis y otras enfermedades relacionadas con la presencia de roedores y las condiciones sanitarias provocadas por las inundaciones.

El drama de las familias que pierden sus animales

El primer relevamiento realizado por los equipos de asistencia contabilizó entre 450 y 500 animales afectados, entre gallinas, cerdos, vacas, cabras, ovejas, perros y gatos. Sin embargo, Aranda aclaró que todavía no cuentan con una cifra definitiva de pérdidas.

Muchas de las familias damnificadas viven cerca del río y dependen de la cría de animales como parte de su economía de subsistencia. El traslado forzado, el estrés, la falta de alimento y las dificultades para mantenerlos en condiciones adecuadas aumentan el riesgo de enfermedades y pérdidas.

El veterinario compartió una situación que lo conmovió durante una de las recorridas. Un vecino le contó que debía trasladarse nuevamente porque el agua había alcanzado el lugar al que se había mudado para resguardarse. El hombre tenía dos cerdos y dos cabritos, pero no sabía cómo conseguir alimento para mantenerlos.

Me dijo que, si no conseguía alimento, los iba a tener que carnear. Se le llenaron los ojos de lágrimas y yo también me quebré, relató Aranda. Me dijo que, si no conseguía alimento, los iba a tener que carnear. Se le llenaron los ojos de lágrimas y yo también me quebré, relató Aranda.

Una inundación que supera a la de 2023

Según el profesional, la última inundación de magnitud similar en la región ocurrió en 2023. Sin embargo, aseguró que la situación actual la está superando debido a las intensas lluvias registradas en la cuenca de los ríos. Los equipos veterinarios trabajan en el territorio desde el viernes y continúan con los relevamientos, rescates, vacunaciones y tratamientos necesarios.

Aranda destacó que la tarea de los veterinarios no se limita a atender animales heridos, sino que también resulta fundamental para prevenir enfermedades que pueden afectar a las personas.

“Tenemos que convivir en un equilibrio y somos protagonistas en el sistema de salud. Los veterinarios tienen un rol muy importante dentro de la epidemiología y la prevención de enfermedades zoonóticas”, concluyó.