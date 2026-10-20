El Niño en Jujuy: preparan 84 puntos vulnerables ante posibles lluvias intensas y sequia

El posible impacto del fenómeno de El Niño en Jujuy llevó a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos a reforzar los trabajos preventivos en distintos sectores de la provincia. Ante la probabilidad de tormentas intensas , con grandes cantidades de lluvia concentradas en períodos cortos, el organismo intervino en 84 puntos vulnerables y avanza con las últimas tareas antes de la temporada de mayor actividad pluvial.

El ingeniero Edgardo Sosa, director de Recursos Hídricos, explicó en una entrevista con Canal 4 que la provincia desarrolla todos los años un plan operativo entre marzo y noviembre, destinado a preparar ríos, quebradas y otras zonas sensibles para afrontar el período estival. Sin embargo, este año se incorporaron acciones complementarias ante los posibles efectos del fenómeno climático.

“Se han trabajado en 84 puntos vulnerables con todos los equipos que tenemos a disposición, son 22. Estamos ya en la parte final, nos quedan muy pocos lugares donde trabajar” “Se han trabajado en 84 puntos vulnerables con todos los equipos que tenemos a disposición, son 22. Estamos ya en la parte final, nos quedan muy pocos lugares donde trabajar”

Actualmente, las tareas se concentran en la Quebrada de los Filtros y posteriormente continuarán en la zona de Huasamayo, dos de los sectores pendientes dentro del operativo. El funcionario indicó que también se realizaron intervenciones en el Ramal, los Valles y gran parte de la Quebrada de Humahuaca, con el objetivo de reducir los riesgos para las poblaciones, las áreas productivas y la infraestructura.

El Niño con lluvias intensas en poco tiempo: las zonas de Jujuy que preocupan

Una de las principales preocupaciones de Recursos Hídricos es la posibilidad de que se registren tormentas de corta duración, pero con grandes volúmenes de precipitación. Este tipo de episodios puede provocar crecidas repentinas de ríos y arroyos, especialmente cuando las lluvias afectan simultáneamente a varias cuencas.

Sosa explicó que una situación de estas características podría producirse en la zona de Tilcara, donde los aportes de los ríos Huasamayo y Huichaira pueden generar complicaciones sobre el Río Grande.

“ Puede haber un evento que afecte la cuenca del río Huasamayo y a la vez la cuenca del río Huichaira. Si ambos tienen torrentes, seguramente pueden llegar a cerrar el Río Grande e inundar Tilcar a”, advirtió el funcionario al describir uno de los escenarios que buscan prevenir.

Frente a esa posibilidad, Recursos Hídricos trabaja para conducir la descarga del Huasamayo hacia un punto inferior al de Huichaira, con la intención de evitar que los dos torrentes se encuentren y potencien sus efectos. También se identificaron sectores de riesgo en otras quebradas del norte provincial y en zonas bajas del Ramal, como El Talar y Vinalito.

El operativo se desarrolla de manera coordinada con otras áreas del Gobierno provincial. Desde el Ministerio de Infraestructura funciona un comando de trabajo, mientras que Vialidad Provincial interviene especialmente en rutas y puentes, y Recursos Hídricos concentra sus tareas en la protección de ciudades, poblaciones y zonas de producción.

Además, se incorporó al esquema preventivo el sistema de canales de riego. La intención es reducir las conducciones habituales de agua durante los períodos críticos y aprovechar, cuando las condiciones lo permitan, parte de esa infraestructura para facilitar el escurrimiento de las lluvias.

La Puna se prepara para una posible sequía y amplían el monitoreo de lluvias

Mientras que en distintas regiones de Jujuy la preocupación está puesta en las tormentas intensas, en la Puna el escenario previsto es diferente. Según explicó Sosa, el posible impacto del fenómeno climático podría traducirse en un período de sequía, por lo que se reforzaron las tareas preventivas en esa región.

“En el caso de la Puna, se están haciendo trabajos relacionados con la sequía porque allí impactaría de esa forma. Se han duplicado los equipos en Puna para poder afrontar ese período de sequía que se preanuncia como posible” “En el caso de la Puna, se están haciendo trabajos relacionados con la sequía porque allí impactaría de esa forma. Se han duplicado los equipos en Puna para poder afrontar ese período de sequía que se preanuncia como posible”

Otra de las herramientas que incorporó la provincia es un sistema de monitoreo que permite observar las condiciones meteorológicas en tiempo real. A través de un visor, el equipo de trabajo podrá consultar cada hora los registros de lluvia, humedad, presión atmosférica y viento de las estaciones automáticas distribuidas en el territorio.

Esta información permitirá seguir el comportamiento de las precipitaciones y estimar cómo podrían desplazarse los caudales de agua hacia localidades ubicadas aguas abajo. De esa manera, se busca anticipar posibles complicaciones en la Quebrada, San Salvador de Jujuy, los Valles y las Yungas.

Actualmente, el sistema incorpora los datos de 50 pluviómetros del programa AMATEO, que junto con otras estaciones conforman una red de aproximadamente 70 puntos de observación. La previsión es superar los 100 puntos antes de fin de año y sumar otros 100 durante 2027.

Con estas herramientas y los trabajos preventivos que se encuentran en su etapa final, Recursos Hídricos busca mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. Sosa remarcó que la preparación contempla tanto las posibles crecidas de ríos como la falta de agua en las regiones donde podría registrarse sequía, dos escenarios diferentes que requieren medidas específicas.