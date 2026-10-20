El Niño en Salta: advierten que podría aumentar el riesgo de dengue y chikungunya

La llegada de la temporada de lluvias y las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño generan preocupación en Salta por el posible aumento del riesgo de dengue y chikungunya . Las autoridades sanitarias advirtieron que las precipitaciones intensas y la acumulación de agua pueden favorecer la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de ambas enfermedades.

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Ante este escenario, el Ministerio de Salud Pública de Salta puso en marcha un plan de prevención y vigilancia epidemiológica para la temporada 2026-2027, con el objetivo de anticiparse a posibles brotes y fortalecer la respuesta del sistema sanitario.

La estrategia incluye controles, operativos de descacharrado y un trabajo coordinado con los municipios para reducir los criaderos de mosquitos.

El fenómeno de El Niño puede modificar los patrones de precipitaciones y favorecer períodos de lluvias intensas en determinadas regiones. Estas condiciones, combinadas con temperaturas elevadas, pueden generar ambientes propicios para la proliferación del mosquito transmisor.

El Aedes aegypti deposita sus huevos en recipientes que acumulan agua, como baldes, botellas, neumáticos, macetas y otros objetos que suelen encontrarse en patios y jardines.

Después de las lluvias, estos elementos pueden convertirse en criaderos si no se eliminan o limpian adecuadamente.

Los especialistas remarcan que los huevos del mosquito pueden resistir períodos sin agua y desarrollarse posteriormente cuando vuelven a entrar en contacto con ella.

Esto no significa que las lluvias provoquen necesariamente una epidemia, pero sí que pueden aumentar las condiciones de riesgo si no se mantienen las medidas preventivas.

Salta refuerza los controles para la temporada 2026-2027

El Ministerio de Salud Pública provincial presentó un plan de preparación y respuesta que contempla diferentes etapas de vigilancia y prevención hasta julio de 2027.

Entre las acciones previstas se encuentran el monitoreo del mosquito, la detección temprana de casos sospechosos, la capacitación de profesionales sanitarios y la organización de los servicios de salud ante un eventual aumento de consultas.

Además, se realizarán relevamientos para identificar zonas con mayor presencia de mosquitos y operativos de descacharrado en conjunto con los municipios.

La provincia también trabaja en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente la circulación de dengue y chikungunya.

Las inundaciones también pueden generar otros riesgos sanitarios

La preocupación de las autoridades no se limita a las enfermedades transmitidas por mosquitos.

Las lluvias intensas y las posibles inundaciones también pueden incrementar el riesgo de leptospirosis, una infección que puede transmitirse mediante el contacto con agua o suelo contaminados con orina de animales infectados, especialmente roedores.

En este contexto, Paula Herrera, jefa del Programa Provincial de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, destacó la importancia de anticiparse a los escenarios climáticos y reforzar tanto la capacitación de los equipos médicos como la información destinada a la comunidad.

El objetivo es reducir los riesgos sanitarios y garantizar una respuesta rápida ante la aparición de enfermedades relacionadas con las condiciones ambientales.

Cómo prevenir el dengue y la chikungunya durante las lluvias

Las autoridades sanitarias recomiendan mantener las medidas de prevención durante todo el año, especialmente antes y después de las precipitaciones.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Eliminar botellas, latas, neumáticos y recipientes que puedan acumular agua.

Dar vuelta o guardar bajo techo baldes y otros elementos en desuso.

Cambiar frecuentemente el agua de los bebederos de animales y cepillar los recipientes.

Limpiar canaletas y desagües para evitar obstrucciones.

Mantener correctamente tapados los tanques y depósitos de agua.

Utilizar repelente y adoptar medidas de protección frente a las picaduras.

También se recomienda consultar a un centro de salud ante la aparición de fiebre, dolor muscular, dolor intenso en las articulaciones u otros síntomas compatibles con estas enfermedades, evitando la automedicación.

La prevención también es importante en Jujuy

Aunque las medidas anunciadas corresponden a Salta, la situación resulta relevante para Jujuy por su cercanía geográfica y las condiciones ambientales que comparte con otras provincias del norte argentino.

El mosquito Aedes aegypti también está presente en territorio jujeño, por lo que las acciones de descacharrado, limpieza de patios y eliminación de criaderos son fundamentales para prevenir la transmisión de dengue y chikungunya.

Con la temporada de lluvias cada vez más cerca, las autoridades remarcan que la prevención debe comenzar antes de que se registren precipitaciones intensas o aparezcan los primeros casos.

La evolución de El Niño continuará bajo seguimiento de los organismos especializados, mientras los equipos sanitarios trabajan para reducir el impacto de las enfermedades transmitidas por mosquitos.