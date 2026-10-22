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22 de octubre de 2026 - 15:44
Economía.

Sube el riesgo país, supera los 700 puntos y el dólar oficial alcanza un nuevo récord

Los bonos argentinos vuelven a caer, el riesgo país llega a 709 puntos y el dólar oficial toca los $1.550 en una jornada de tensión financiera.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sube el riesgo país y el dólar (Foto generada con IA)

Sube el riesgo país y el dólar (Foto generada con IA)

El riesgo país argentino volvió a superar los 700 puntos básicos este jueves 22 de octubre, en medio de una nueva caída de los bonos soberanos en dólares y un escenario de incertidumbre económica y financiera. Al mismo tiempo, el dólar oficial alcanzó un nuevo máximo nominal de $1.550 en el Banco Nación, tras acumular cinco jornadas consecutivas de aumentos.

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El indicador elaborado por JP Morgan registró una suba del 5,2% y llegó a los 709 puntos, según los datos de la rueda informados por el mercado. La tendencia estuvo acompañada por retrocesos de los títulos públicos argentinos y pérdidas en las principales acciones locales. Canal26+1

El riesgo país supera los 700 puntos y caen los bonos argentinos

Los bonos soberanos en dólares profundizaron su tendencia negativa durante la jornada. Los títulos Globales, emitidos bajo legislación de Nueva York, registraron caídas de hasta el 1,1% en Wall Street, mientras que los Bonares, sujetos a legislación argentina, retrocedieron hasta un 0,9%.

En el último mes, algunos bonos Globales acumularon pérdidas de hasta el 8,1%, reflejando la cautela de los inversores ante las perspectivas económicas del país.

Sube el riesgo país

Sube el riesgo país

La situación también estuvo condicionada por el contexto internacional, marcado por las tensiones bélicas en Medio Oriente, el aumento del precio del petróleo y las pérdidas en las bolsas internacionales.

A nivel local, los inversores mantienen sus dudas sobre el programa financiero previsto para 2027, las necesidades de financiamiento del Tesoro y el escenario político de cara a las próximas elecciones presidenciales.

A esto se sumaron los últimos datos de actividad económica difundidos por el INDEC. En agosto, la economía registró una recuperación mensual de apenas el 0,1%, después de una caída del 2,8% en julio, lo que incrementó las preocupaciones sobre una posible recesión técnica.

El dólar oficial alcanzó un nuevo récord: a cuánto cotiza cada tipo de cambio

En paralelo con la suba del riesgo país, el dólar oficial continuó avanzando y alcanzó un nuevo máximo nominal.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió $2,50 y llegó a los $1.528,50. Por su parte, en el Banco Nación, el dólar minorista se ubicó en $1.550 para la venta.

Las cotizaciones informadas durante la jornada fueron las siguientes:

  • Dólar oficial: $1.550.

  • Dólar blue: $1.570.

  • Dólar MEP: $1.554,57.

  • Dólar contado con liquidación (CCL): $1.646,09.

  • Dólar tarjeta: $2.015.

  • Dólar mayorista: $1.528,50.

De acuerdo con las operaciones del mercado de futuros, los inversores proyectan que el tipo de cambio mayorista podría ubicarse en torno a los $1.534,50 a fines de octubre y alcanzar los $1.591 en diciembre.

Sube el dólar

Sube el dólar

Qué pasa con las acciones argentinas y las reservas del Banco Central

La jornada también estuvo marcada por pérdidas en el mercado accionario. El índice MSCI Merval retrocedió un 2%, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron bajas de hasta el 5,2%. Entre las compañías afectadas se encontraron Central Puerto, YPF, Ternium y Tenaris, en un contexto de mayor cautela de los inversores.

Por otro lado, el Banco Central continúa con su estrategia de acumulación de reservas internacionales. Durante el miércoles, la autoridad monetaria compró 46 millones de dólares y extendió a 17 jornadas consecutivas su racha de intervenciones con saldo positivo. De esta manera, las compras acumuladas durante octubre alcanzaron los 1.149 millones de dólares, mientras que las reservas internacionales brutas llegaron a los 50.225 millones de dólares.

La evolución del riesgo país, el comportamiento del dólar y la capacidad del Banco Central para sostener la acumulación de reservas seguirán siendo algunas de las principales variables observadas por el mercado en las próximas semanas, en un escenario de incertidumbre económica y financiera.

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