El dólar mayorista avanzó $1,50 y cerró a $1.517, con una variación positiva del 0,1%. No obstante, terminó la semana con un saldo negativo por segunda vez consecutiva, en un escenario influenciado por la apreciación de la moneda brasileña.
El dólar cerró la semana a la baja, impulsado por la apreciación del real brasileño
El dólar mayorista operó con una leve suba del 0,1%, equivalente a $1,50, y finalizó la jornada en $1.517. Aun así, registró su segunda caída semanal consecutiva, impulsada en parte por el fortalecimiento del real en Brasil, principal socio comercial argentino.
Tras las elecciones presidenciales, el real brasileño se fortaleció un 4,6% frente al dólar durante la última semana. La moneda estadounidense pasó de cotizar a 5,22 reales el viernes pasado a ubicarse en 4,99 reales.
El BCRA fijó en $1.928,82 el límite superior de las bandas cambiarias. En tanto, el tipo de cambio oficial quedó $311,82 por debajo de ese valor, lo que representa una distancia del 27,1% respecto del techo de flotación.
El dólar al público registró una baja del 0,3% y terminó la jornada en $1.535 en el Banco Nación. La caída de $5 puso fin a cinco ruedas consecutivas sin movimientos en la cotización y llevó al dólar minorista a su menor valor desde el 23 de septiembre.
El dólar blue no registró variaciones en la jornada y se negoció a $1.540. En el balance semanal, retrocedió $20, lo que representó una caída del 1,3%.
A cuánto operan las demás cotizaciones
El dólar MEP opera a $1.538,26 y se encuentra un 1,4% por encima del dólar oficial. El dólar contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.612,77, con una diferencia del 6,3% frente al tipo de cambio oficial.
El dólar tarjeta se posiciona en $1.995,50, como resultado de sumar un recargo del 30% a la cotización minorista oficial. El adicional es computable a cuenta del Impuesto a las Ganancias.
El dólar Bitcoin opera a $1.606,24. En paralelo, Bitcoin, el principal activo del mercado de criptomonedas, cotiza a US$82.440, de acuerdo con Binance.
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