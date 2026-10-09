El dólar cerró la semana a la baja, impulsado por la apreciación del real brasileño.

El dólar mayorista avanzó $1,50 y cerró a $1.517, con una variación positiva del 0,1%. No obstante, terminó la semana con un saldo negativo por segunda vez consecutiva, en un escenario influenciado por la apreciación de la moneda brasileña.

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El dólar mayorista operó con una leve suba del 0,1% , equivalente a $1,50, y finalizó la jornada en $1.517. Aun así, registró su segunda caída semanal consecutiva, impulsada en parte por el fortalecimiento del real en Brasil , principal socio comercial argentino.

Tras las elecciones presidenciales, el real brasileño se fortaleció un 4,6% frente al dólar durante la última semana. La moneda estadounidense pasó de cotizar a 5,22 reales el viernes pasado a ubicarse en 4,99 reales .

El BCRA fijó en $1.928,82 el límite superior de las bandas cambiarias. En tanto, el tipo de cambio oficial quedó $311,82 por debajo de ese valor, lo que representa una distancia del 27,1% respecto del techo de flotación.

El dólar al público registró una baja del 0,3% y terminó la jornada en $1.535 en el Banco Nación. La caída de $5 puso fin a cinco ruedas consecutivas sin movimientos en la cotización y llevó al dólar minorista a su menor valor desde el 23 de septiembre.

El dólar blue no registró variaciones en la jornada y se negoció a $1.540. En el balance semanal, retrocedió $20, lo que representó una caída del 1,3%.

A cuánto operan las demás cotizaciones

El dólar MEP opera a $1.538,26 y se encuentra un 1,4% por encima del dólar oficial. El dólar contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.612,77, con una diferencia del 6,3% frente al tipo de cambio oficial.

El dólar tarjeta se posiciona en $1.995,50, como resultado de sumar un recargo del 30% a la cotización minorista oficial. El adicional es computable a cuenta del Impuesto a las Ganancias.

El dólar Bitcoin opera a $1.606,24. En paralelo, Bitcoin, el principal activo del mercado de criptomonedas, cotiza a US$82.440, de acuerdo con Binance.