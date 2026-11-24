El riesgo país superó los 1.100 puntos y el dólar oficial llegó a $1.610

El riesgo país en Argentina superó este martes 24 de noviembre los 1.100 puntos básicos por primera vez en 15 meses , mientras el dólar oficial alcanzó un nuevo récord nominal de $1.610 en el Banco Nación. La jornada comenzó con fuertes movimientos en los mercados financieros, caídas en las acciones argentinas y preocupación entre los inversores por la capacidad del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda durante 2027.

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Según los datos difundidos durante la rueda, el indicador que elabora JP Morgan registró una suba del 7,4% y llegó a los 1.108 puntos básicos , su nivel más alto desde septiembre de 2025 .

La situación se produce en una jornada especialmente importante para la economía argentina, ya que este martes, a las 16, el INDEC difundirá el informe de actividad económica de septiembre, que permitirá evaluar si el país atraviesa una nueva recesión técnica.

El riesgo país es un indicador que permite conocer cuánto mayor es el rendimiento que exigen los inversores por los bonos de un país, en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Dicho de manera sencilla: cuanto más alto es el riesgo país, mayor es la desconfianza del mercado sobre la capacidad de un Estado para pagar sus deudas en las condiciones previstas.

Por eso, cuando el indicador sube, al país generalmente le resulta más caro conseguir financiamiento internacional.

Este martes, el riesgo país argentino alcanzó los 1.108 puntos básicos, una cifra que no se registraba desde el 17 de septiembre de 2025, cuando había llegado a 1.167 unidades.

Magnitud de esta suba en números

Riesgo país: 1.108 puntos básicos.

Aumento durante la jornada: 7,4%.

Suba acumulada en noviembre: 40,8%.

Incremento desde enero: 94,1%.

Nivel más alto desde septiembre de 2025.

¿Qué representan 1.108 puntos básicos?

Equivalen a una diferencia de aproximadamente 11,08 puntos porcentuales en el rendimiento de los bonos, respecto de los títulos estadounidenses utilizados como referencia. No significa que Argentina pague automáticamente esa tasa por toda su deuda, sino que refleja las condiciones de riesgo que perciben los inversores en el mercado.

Uno de los principales motivos de preocupación está relacionado con los vencimientos de deuda previstos para 2027 y las dudas sobre cómo conseguirá el Gobierno los dólares necesarios para afrontarlos. También influye la incertidumbre política ante las próximas elecciones presidenciales.

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas también comenzaron a registrar pérdidas. Entre las principales bajas se destacaron YPF, con una caída del 3,7%; Ternium, con un retroceso del 3,2%; y Edenor, que perdió un 2,3%.

El dólar oficial alcanzó los $1.610 y crece la expectativa por el INDEC

La presión financiera también se reflejó en el mercado cambiario, donde el dólar oficial volvió a subir y alcanzó un nuevo máximo nominal.

Durante la jornada de este martes, las cotizaciones informadas fueron:

Dólar oficial Banco Nación: $1.560 para la compra y $1.610 para la venta.

Dólar blue: $1.690 para la venta.

Dólar MEP: $1.702,44.

Dólar contado con liquidación: $1.803,80.

El dólar oficial aumentó $10, mientras que el blue registró una suba del 0,8%. Los dólares financieros también se mantuvieron en niveles elevados, especialmente el contado con liquidación, que avanzó un 4,8%.

¿Por qué preocupa que suban el dólar y el riesgo país al mismo tiempo?

Porque ambos movimientos pueden mostrar una mayor búsqueda de cobertura por parte de los inversores. Cuando aumenta la incertidumbre, algunas personas y empresas buscan resguardar su dinero en dólares, mientras los bonos argentinos pueden perder valor si disminuye la demanda.

Sin embargo, es importante aclarar que la suba del dólar y del riesgo país no significa automáticamente que vaya a producirse una crisis económica o una devaluación brusca. Para las familias argentinas, una suba sostenida del dólar puede influir sobre los costos de productos importados, tecnología e insumos utilizados por distintas industrias. Ese impacto no necesariamente se traslada de manera inmediata ni en la misma proporción a todos los precios.

La jornada también estará marcada por la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre. El indicador permitirá conocer cómo evolucionaron la producción, el comercio y los servicios durante el último mes del tercer trimestre. La economía argentina ya había registrado una contracción del 0,6% durante el segundo trimestre de 2026. Si el tercero también terminó en caída, se cumpliría la condición habitual para hablar de recesión técnica.

De esta manera, el Gobierno enfrenta un martes con tres indicadores bajo la mirada del mercado: un dólar en máximos nominales, un riesgo país que volvió a superar los 1.100 puntos y un informe del INDEC que podría mostrar nuevas señales de debilidad económica.

Los valores corresponden a una jornada financiera en desarrollo y pueden modificarse antes del cierre de los mercados.