El dólar en Argentina volvió a subir este martes 24 de noviembre y alcanzó un nuevo récord nominal . La cotización oficial llegó a $1.605 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se ubicó en $1.675 y el contado con liquidación superó los $1.800. La escalada se produce en medio de una mayor incertidumbre financiera, cuando también crece la expectativa por los datos de actividad económica que difundirá el INDEC.

Economía. El dólar financiero superó los $1.700 y la brecha con el oficial llegó a su máximo en un año

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La jornada comenzó con nuevas subas en el mercado cambiario, después de varias semanas de presión sobre el peso argentino. En noviembre, el dólar mayorista acumula un incremento de $56, equivalente al 3,7%.

Los movimientos también reflejan la situación internacional, especialmente la de Brasil, principal socio comercial de Argentina, donde el dólar registró una fuerte apreciación frente al real.

Según las cotizaciones informadas durante la jornada de este martes, los principales valores son:

Dólar oficial Banco Nación: $1.605 para la venta.

Dólar mayorista: $1.590.

Dólar blue: $1.675.

Dólar contado con liquidación (CCL): $1.812, a través de operaciones con acciones.

El dólar oficial aumentó $10 respecto de la referencia anterior, mientras que el mayorista también avanzó $10, equivalente al 0,7%.

En tanto, el dólar blue se mantuvo sin cambios en $1.675, aunque continúa en niveles elevados.

La cotización del contado con liquidación fue una de las que más atención generó, al superar la barrera de los $1.800.

Este dólar financiero permite obtener divisas mediante operaciones con títulos o acciones y transferirlas al exterior.

Con los valores registrados, la diferencia entre el dólar mayorista y el contado con liquidación llegó a aproximadamente $222, equivalente al 14%. Se trata de la mayor brecha de este tipo desde abril de 2025.

Por qué sube el dólar y cómo puede afectar al bolsillo

Para entender lo que está ocurriendo, hay que prestar atención a dos cuestiones: el aumento de la demanda de dólares y la diferencia entre las distintas cotizaciones. Cuando más personas o empresas buscan comprar dólares para proteger sus ahorros, realizar pagos o anticiparse a posibles cambios económicos, esa mayor demanda puede presionar los precios.

Además, el comportamiento del dólar en Brasil también influye en Argentina. Durante el último mes, la moneda estadounidense aumentó aproximadamente un 17,5% frente al real brasileño, según los datos relevados en el mercado. Esto es importante porque Brasil es uno de los principales destinos de las exportaciones argentinas y un socio fundamental para la industria.

En el mercado local, los analistas también observan los vencimientos de deuda en dólares previstos para 2027 y la posible mayor demanda de divisas durante el próximo año electoral.

¿Qué significa que aumente la brecha cambiaria?

La brecha es la diferencia entre el precio del dólar oficial y otras cotizaciones, como el contado con liquidación. Por ejemplo, si una empresa puede acceder a dólares mediante operaciones financieras a $1.812, mientras la referencia mayorista oficial es de $1.590, existe una diferencia de $222 por dólar. Cuando esa distancia aumenta, puede reflejar una mayor demanda de cobertura y expectativas de cambios en el tipo de cambio.

¿Y cómo puede afectar a las familias?

Una suba sostenida del dólar puede influir en los costos de productos importados, insumos industriales, tecnología y determinados bienes cuyos precios están vinculados con la moneda estadounidense. Sin embargo, no significa que todos los productos aumentarán automáticamente ni en la misma proporción.

También es importante aclarar que el récord registrado este martes es nominal: el dólar alcanzó un precio en pesos que no había registrado anteriormente, pero eso no significa que sea el más caro de la historia si se considera la inflación.

Por otra parte, el Banco Central mantiene un régimen de bandas cambiarias. Para este martes, el límite superior informado es de $1.981,64, por lo que el dólar mayorista todavía se encuentra por debajo de ese techo.

La evolución de las reservas internacionales y la demanda de dólares serán factores importantes para las próximas semanas.

Mientras tanto, el mercado seguirá atento a los indicadores económicos del INDEC y a las decisiones del Gobierno nacional, en un escenario marcado por la suba de las cotizaciones y la búsqueda de mayor estabilidad económica.