Gimnasia de Jujuy dio un paso importante tras vencer 1 a 0 a Deportivo Madryn en el estadio 23 de Agosto, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, y ahora deberá definir la clasificación en condición de visitante.

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El único gol del encuentro llegó a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando Joaquín Varela conectó un cabezazo que superó al arquero Yair Bonnin y desató el festejo de los hinchas jujeños.

La revancha se disputará el sábado 28 de noviembre, a las 20 horas, en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn.

Con el triunfo conseguido en Jujuy, el equipo dirigido por Matías Módolo tiene dos resultados que le permitirán avanzar a semifinales:

Si Gimnasia gana por cualquier resultado, clasificará.

Si Gimnasia empata, también avanzará a semifinales.

Si Deportivo Madryn gana por cualquier diferencia, el equipo chubutense será el clasificado.

Esto se debe a que Deportivo Madryn cuenta con ventaja deportiva por su ubicación en la fase regular. Por lo tanto, el Lobo necesita evitar una derrota para continuar en la competencia.

Triunfo de Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn.

Cómo terminaron los partidos de ida de los cuartos de final

Los cuatro encuentros de ida del Reducido ya se disputaron y dejaron los siguientes resultados:

Ciudad de Bolívar 0 - 1 Atlanta.

Colón 0 - 0 Deportivo Morón.

Gimnasia de Jujuy 1 - 0 Deportivo Madryn.

Gimnasia y Tiro de Salta 0 - 0 Tristán Suárez.

Con quién podría jugar Gimnasia de Jujuy en semifinales

Los cruces de semifinales todavía no están definidos, ya que dependerán de los resultados de las revanchas de cuartos de final. Una vez conocidos los cuatro clasificados, se confeccionará una nueva tabla general, teniendo en cuenta principalmente la posición que cada equipo ocupó en su zona durante la fase regular.

Los enfrentamientos se organizarán de la siguiente manera:

1.º contra 4.º.

2.º contra 3.º.

Cómo quedaron en la tabla general los 8 clasificados

Tristán Suárez – Zona B (1°) | 64 pts. | DG: +18 Atlanta – Zona B (2°) | 62 pts. | DG: +8 Deportivo Morón – Zona A (3°) | 61 pts. | DG: +16 Deportivo Madryn – Zona A (4°) | 60 pts. | DG: +21 Gimnasia de Jujuy – Zona B (4°) | 58 pts. | DG: +4 Colón – Zona A (5°) | 60 pts. | DG: +18 Ciudad de Bolívar – Zona A (7°) | 51 pts. | DG: -3 Gimnasia y Tiro de Salta – Zona B (8°) | 52 pts. | DG: +2

Un dato importante es que Tristán Suárez, por haber disputado la final por el primer ascenso, ocupará automáticamente el primer lugar de la nueva tabla si consigue llegar a semifinales.

Godoy Cruz ascendió a primera y el segundo ascenso se define en el Reducido.

Cómo se jugarán las semifinales del Reducido

Las semifinales se disputarán mediante partidos de ida y vuelta, con la definición en el estadio del equipo mejor ubicado en la nueva tabla.

Además, habrá ventaja deportiva: si ambos equipos terminan igualados en puntos y diferencia de goles luego de los dos encuentros, avanzará el que tenga mejor ubicación. Por este motivo, no habrá definición por penales en esta instancia.