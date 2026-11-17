Los mercados argentinos operan con tendencia negativa en una nueva rueda de actividad en Wall Street. El riesgo país vuelve a subir y se posiciona en 859 unidades. Los detalles, en la nota.
El riesgo país se ubica en 859 puntos y las acciones argentinas caen en Wall Street
El mercado financiero argentino vuelve a mostrar señales negativas en Wall Street, con caídas en las acciones de empresas locales y una nueva suba del riesgo país.
El indicador elaborado por JP Morgan se ubica en 859 puntos, mientras que algunos papeles registran pérdidas superiores al 3%.
El riesgo país continúa en alza y se ubica en 859 puntos, cuatro unidades por encima del cierre previo. El indicador, que refleja la percepción de los inversores sobre la deuda argentina, ya había superado los 850 puntos este lunes.
El rojo predomina entre los ADRs argentinos que operan en Nueva York, donde varias compañías registran retrocesos. Globant encabeza las pérdidas con una baja del 3,3%, seguida por IRSA, cuyos papeles retroceden un 2,6%.
El contexto externo continúa condicionando el desempeño de los mercados argentinos. La cautela de los inversores frente a las empresas tecnológicas marcó el inicio de la semana en las bolsas internacionales y mantiene bajo presión a los activos locales.
A nivel doméstico, la atención del mercado está puesta en el tratamiento de la reforma electoral y en las próximas definiciones de política económica. Otro de los focos pasa por la liquidez del sistema, la emisión de pesos y la evolución de las tasas de interés ante una demanda de dinero en aumento.
Qué pasa con el dólar
El dólar oficial mayorista se vende a $1.551, mientras que las cotizaciones financieras y paralelas muestran valores más elevados: el MEP opera a $1.584,29 y el blue llegó a $1.600.
La jornada previa estuvo marcada por las bajas en los activos argentinos: los bonos soberanos en dólares retrocedieron y el Merval cayó un 5,5% en dólares, mientras que los papeles bancarios perdieron hasta un 7,7%.
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