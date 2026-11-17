El riesgo país se ubica en 859 puntos y las acciones argentinas caen en Wall Street.

Los mercados argentinos operan con tendencia negativa en una nueva rueda de actividad en Wall Street. El riesgo país vuelve a subir y se posiciona en 859 unidades. Los detalles, en la nota.

Política. El riesgo país volvió a subir y superó los 840 puntos: qué pasa con el dólar y las acciones

Economía. Subió el dólar en Argentina: el blue llegó a $1.600 y el riesgo país superó los 850 puntos

El mercado financiero argentino vuelve a mostrar señales negativas en Wall Street , con caídas en las acciones de empresas locales y una nueva suba del riesgo país .

El indicador elaborado por JP Morgan se ubica en 859 puntos , mientras que algunos papeles registran pérdidas superiores al 3% .

El riesgo país continúa en alza y se ubica en 859 puntos , cuatro unidades por encima del cierre previo. El indicador, que refleja la percepción de los inversores sobre la deuda argentina, ya había superado los 850 puntos este lunes .

El rojo predomina entre los ADRs argentinos que operan en Nueva York, donde varias compañías registran retrocesos. Globant encabeza las pérdidas con una baja del 3,3%, seguida por IRSA, cuyos papeles retroceden un 2,6%.

El contexto externo continúa condicionando el desempeño de los mercados argentinos. La cautela de los inversores frente a las empresas tecnológicas marcó el inicio de la semana en las bolsas internacionales y mantiene bajo presión a los activos locales.

A nivel doméstico, la atención del mercado está puesta en el tratamiento de la reforma electoral y en las próximas definiciones de política económica. Otro de los focos pasa por la liquidez del sistema, la emisión de pesos y la evolución de las tasas de interés ante una demanda de dinero en aumento.

Qué pasa con el dólar

El dólar oficial mayorista se vende a $1.551, mientras que las cotizaciones financieras y paralelas muestran valores más elevados: el MEP opera a $1.584,29 y el blue llegó a $1.600.

La jornada previa estuvo marcada por las bajas en los activos argentinos: los bonos soberanos en dólares retrocedieron y el Merval cayó un 5,5% en dólares, mientras que los papeles bancarios perdieron hasta un 7,7%.