Javier Milei despedirá al papa León XIV antes de su viaje a Perú.

El papa León XIV cerró su gira por Latinoamérica con un mensaje dirigido especialmente a los argentinos . Durante el vuelo que lo trasladaba desde Lima hacia Roma, el Pontífice hizo un balance de su paso por el país, reveló detalles de sus conversaciones con el presidente Javier Milei y dejó una profunda reflexión sobre la necesidad de superar el odio, las divisiones políticas y las dificultades económicas que atraviesa la sociedad.

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A bordo del avión papal, ante unos 80 periodistas que acompañaron su recorrido por Sudamérica, León XIV h abló durante aproximadamente una hora sobre distintos aspectos de su viaje. Al referirse a la Argentina, explicó que sus encuentros con Milei, tanto en el Vaticano como durante su visita al país, estuvieron atravesados por una preocupación central: el respeto por la dignidad humana y la situación de quienes más necesitan.

El Pontífice recordó que había conocido al mandatario argentino durante una visita al Vaticano y que ambos volvieron a encontrarse en Buenos Aires. En esas conversaciones, según contó, abordaron cuestiones económicas, las dificultades del país y la importancia de proteger a los sectores más vulnerables.

León XIV explicó que alentó al Presidente a prestar mayor atención a las necesidades de los argentinos que atraviesan situaciones difíciles. También señaló que encontraron puntos de coincidencia en torno al valor de la vida humana en todas sus etapas.

En ese contexto, el Papa buscó dejar en claro que sus palabras no responden a posiciones partidarias: "El mensaje que quiero llevar no es político", afirmó, al explicar que su misión se centra en la dignidad de las personas, más allá de las diferencias ideológicas.

También recordó la relación que mantenían el papa Francisco y Javier Milei, quienes, pese a representar miradas políticas muy diferentes, habían logrado sostener un vínculo de diálogo.

"El mensaje que quiero llevar no es político" "El mensaje que quiero llevar no es político"

Sobre sus propios encuentros con el mandatario, León XIV destacó que percibió una actitud abierta para escuchar sus planteos, tanto durante la llegada a la Argentina como en la despedida.

La situación económica también ocupó un lugar importante en sus reflexiones. El Pontífice habló de la necesidad de generar oportunidades laborales, acompañar a las pequeñas empresas y fortalecer a la clase media, que enfrenta dificultades cada vez mayores.

Además, insistió en la importancia de distribuir la riqueza de manera más equitativa y promover condiciones de vida dignas para los trabajadores. Para León XIV, las respuestas a los problemas económicos deben construirse pensando en el bienestar de toda la sociedad y no solamente de algunos sectores.

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El mensaje del Papa contra el odio y la división entre los argentinos

Más allá de sus conversaciones con Milei, una de las reflexiones más significativas estuvo dirigida a la convivencia entre los argentinos.

Después de los multitudinarios encuentros que protagonizó durante su visita, León XIV expresó su deseo de que su paso por el país haya dejado algo más profundo que el recuerdo de las celebraciones religiosas.

El Papa habló de las diferencias políticas que dividen a la sociedad, de las discusiones que se trasladan a las familias y de la violencia que muchas veces aparece en las palabras. Frente a ese escenario, llamó a recuperar el diálogo y la capacidad de escuchar a quienes piensan distinto.

"No es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento", sostuvo, en una reflexión sobre la necesidad de construir puentes y buscar la reconciliación, aun cuando existan desacuerdos.

"No es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento" "No es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento"

También señaló que los argentinos pueden encontrar motivos de unión por encima de las diferencias políticas y sociales, y expresó su esperanza de que la visita haya servido para despertar una manera distinta de relacionarse.

Para el Pontífice, esa transformación requiere el compromiso de todos: ciudadanos, dirigentes políticos, instituciones y medios de comunicación.

Su llamado fue a buscar soluciones compartidas, fortalecer el respeto y recuperar el bien común como objetivo colectivo.

Así, mientras el avión lo llevaba de regreso a Roma después de su recorrida por Uruguay, Argentina y Perú, León XIV volvió a poner en el centro de su mensaje a las personas. Un mensaje que habló de pobreza, trabajo y economía, pero también de algo que atraviesa la vida cotidiana de los argentinos: la necesidad de volver a escucharse, incluso cuando se piensa diferente.