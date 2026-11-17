El costo de criar a un hijo en Argentina aumentó hasta casi $200.000 mensuales durante el último año, según el informe de la canasta de crianza publicado este lunes 16 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La mayor diferencia en pesos se registró entre los niños de 6 a 12 años, cuyo costo mensual pasó de $557.173 en octubre de 2025 a $754.869 en octubre de 2026.
El indicador contempla los gastos necesarios para la crianza y el valor económico del tiempo dedicado al cuidado. La medición comprende cuatro grupos de edad, desde los menores de un año hasta los niños de 12 años.
Cuánto aumentó el costo de criar a un hijo en el último año
La comparación entre octubre de 2025 y octubre de 2026 muestra aumentos en todos los grupos de edad relevados por el INDEC.
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Menores de 1 año: la canasta pasó de $441.173 a $591.320, una diferencia de $150.147.
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De 1 a 3 años: aumentó de $524.597 a $704.198, es decir, $179.601 más.
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De 4 a 5 años: pasó de $443.020 a $600.445, con un incremento de $157.425.
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De 6 a 12 años: subió de $557.173 a $754.869, una diferencia de $197.696.
En términos porcentuales, los aumentos oscilaron entre el 34% y el 35,5%, aproximadamente.
De esta manera, todos los grupos registraron incrementos superiores a $150.000 mensuales en comparación con el mismo período del año anterior.
Canasta de crianza en Argentina.
Cuánto representan los gastos y el tiempo de cuidado
El INDEC divide la canasta de crianza en dos componentes: bienes y servicios, que incluyen alimentación, vestimenta, transporte, educación y salud, y el costo económico del tiempo dedicado al cuidado.
Durante octubre de 2026, los gastos se distribuyeron de la siguiente manera:
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Menores de 1 año: $191.424 en bienes y servicios y $399.896 en cuidados.
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De 1 a 3 años: $247.173 en bienes y servicios y $457.024 en cuidados.
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De 4 a 5 años: $314.805 en bienes y servicios y $285.640 en cuidados.
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De 6 a 12 años: $390.516 en bienes y servicios y $364.353 en cuidados.
El grupo de 1 a 3 años presentó el mayor costo de cuidados, mientras que los niños de 6 a 12 años registraron el mayor gasto en bienes y servicios.
Cómo calcula el INDEC la canasta de crianza
Para determinar los valores, el organismo utiliza como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires y estima las horas de cuidado necesarias según cada edad.
Ese tiempo se valoriza tomando las remuneraciones correspondientes a la categoría de asistencia y cuidado de personas del régimen de trabajo en casas particulares.
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