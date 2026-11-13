Los salarios privados empataron con la inflación en septiembre y los públicos volvieron a perder

Los salarios de los trabajadores registrados tuvieron una suba del 1,9% durante septiembre, un incremento que les permitió mantenerse al mismo nivel que la inflación de ese período, que también fue del 1,9% , de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ).

INDEC. Los salarios superaron a la inflación de agosto, pero perdieron un 2,3% de poder adquisitivo en un año

El comportamiento de los ingresos fue prácticamente similar en ambos ámbitos: los trabajadores del sector privado formal recibieron una mejora del 1,9% , mientras que los salarios del sector público avanzaron un 1,8% .

Dentro de la administración pública , los trabajadores que se desempeñan en organismos nacionales recibieron una recomposición salarial promedio del 3,5% en septiembre. En cambio, quienes trabajan para las administraciones provinciales tuvieron una mejora del 1,3% , un porcentaje que quedó 0,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación registrada durante ese mes.

Por otra parte, al comparar la evolución de los ingresos en lo que va del año, desde enero hasta septiembre , se advierte una brecha considerablemente mayor entre las remuneraciones del ámbito privado y las correspondientes al sector público.

Entre enero y septiembre, las remuneraciones de los empleados del ámbito privado formal tuvieron un incremento acumulado del 22,7%, frente a una inflación del 23,6% en esos nueve meses. De esta manera, sus ingresos quedaron rezagados 0,9 puntos porcentuales respecto de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por el contrario, los salarios de los trabajadores estatales registraron una mejora nominal del 26% en el mismo período, un resultado que les permitió ubicarse 2,4 puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada.

La mirada del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó un balance sobre el comportamiento de los ingresos durante la administración de Javier Milei. En ese contexto, sostuvo que “desde diciembre de 2023, los salarios del sector privado registrado acumularon una suba de 10,4% en términos reales”.

Además, destacó que “las jubilaciones registraron un crecimiento de 13,9% en términos reales entre diciembre de 2023 y octubre de 2026, en tanto el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se incrementó 109,4% en el mismo período”.

Sin embargo, al considerar noviembre de 2023 como referencia inicial —el último mes previo a la llegada de Milei a la Casa Rosada—, los resultados muestran otro panorama. Según las estadísticas del Indec, los precios acumularon un incremento del 354% desde entonces hasta la actualidad, mientras que las remuneraciones de los empleados privados registrados avanzaron un 334%, lo que representa un rezago de 20 puntos porcentuales frente a la inflación.

De este modo, el cálculo también contempla los primeros 20 días de la actual administración nacional e incorpora la inflación de diciembre de 2023, período en el que el nivel general de precios registró un incremento del 25,5%.

La evaluación de los especialistas privados

En contraste con el balance favorable que presenta el Gobierno, las consultoras privadas mantienen una postura más cautelosa. Desde Cepec señalaron que, durante el transcurso del año, los incrementos de las remuneraciones de los trabajadores registrados habían mostrado una tendencia acelerada.

“La suba interanual pasó de 27,5% en febrero a 31,2% en septiembre”, indicaron. Sin embargo, el sector privado formal frenó: de 2,8% mensual en agosto a 1,9%. “De esta forma, la brecha con la inflación interanual (2 puntos) sigue abierta”, comentaron.

También destacaron que, aunque el documento no incluye valoraciones de carácter político, sus cifras permiten observar que “el Estado viene pagando por encima del privado en el año (26,0% vs 22,7%) y que el público nacional tuvo un salto de 3,5% en el mes”. A partir de esos resultados, sostuvieron que “los salarios estatales protegen mejor el poder de compra, mientras que el privado registrado, que pesa más en el índice (50,2% de la masa salarial), queda atrás”.