miércoles 21 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de octubre de 2026 - 19:43
INDEC.

Los salarios superaron a la inflación de agosto, pero perdieron un 2,3% de poder adquisitivo en un año

Según el INDEC, los salarios registrados aumentaron un 2,6% en agosto, frente a una inflación del 1,7%. Sin embargo, siguen por debajo de 2025.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Salarios en Argentina.

Salarios en Argentina.

Lee además
Congreso de la Nación
Política.

Los senadores cobrarán más de $13 millones tras un nuevo acuerdo salarial
Tras la falta de acuerdos, el Gobierno aumentó el salario mínimo, vital y móvil.
Sociedad.

El Gobierno fijó el nuevo salario mínimo: cuánto cobrarán los trabajadores hasta abril de 2027

De acuerdo con el informe oficial, los salarios formales aumentaron un 2,6% durante agosto, mientras que la inflación fue del 1,7%. Esto representó una mejora real cercana al 0,9% y marcó el tercer mes consecutivo en el que las remuneraciones registradas crecieron por encima de los precios.

Los salarios acumulan una caída del 2,3% en el último año

A pesar de la recuperación de agosto, la situación cambia al observar los últimos doce meses.

Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, los salarios formales aumentaron nominalmente un 30,4%, mientras que la inflación acumuló un 33,5%. Esta diferencia representa una pérdida del poder adquisitivo cercana al 2,3%.

En el sector privado registrado, los sueldos crecieron un 2,8% durante agosto, lo que permitió una recuperación real del 1,1%. Sin embargo, también registraron una caída del 2,3% frente al mismo mes del año anterior.

Los empleados públicos también perdieron frente a la inflación

Índice de salarios de agosto.

Índice de salarios de agosto.

Los trabajadores estatales tuvieron una mejora mensual, pero continúan afectados por la pérdida salarial interanual.

Los salarios del sector público aumentaron un 30,3% durante los últimos doce meses, por debajo de la inflación del 33,5%, lo que equivale a una caída real del 2,4%.

La situación fue más pronunciada entre los empleados de la administración pública nacional, cuyos ingresos acumularon una pérdida de poder adquisitivo del 5,4% interanual. En tanto, los salarios de los trabajadores públicos provinciales registraron un incremento nominal del 30% durante ese mismo período.

La recuperación salarial se da mientras cae el empleo formal

Otro dato que genera preocupación es la evolución del empleo registrado.

Según los últimos registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo asalariado privado formal retrocedió un 0,2% durante julio y se ubicó en aproximadamente 6,08 millones de trabajadores. En total, el sistema contabilizó 12,726 millones de trabajadores registrados, unos 27.000 menos que durante junio.

Por otra parte, la desocupación alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, mientras que la informalidad laboral se mantuvo cerca del 45% de los ocupados.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Los senadores cobrarán más de $13 millones tras un nuevo acuerdo salarial

El Gobierno fijó el nuevo salario mínimo: cuánto cobrarán los trabajadores hasta abril de 2027

Salario mínimo en octubre de 2026: cuánto cobran los trabajadores

Marcha federal universitaria: el gasto cayó 25,3% desde 2023 y los salarios un 24,2%

La economía sigue estancada: agosto no alcanzó para compensar el derrumbe de julio

Lo que se lee ahora
Ameba “come-cerebros”: Salud de Catamarca diorecomendaciones tras la muerte de un niño
País.

Ameba "come-cerebros" en Catamarca: "Es un hecho aislado y poco frecuente a nivel mundial"

Por  Claudio Serra

Las más leídas

El ingreso a primer año 2027 tendrá examen el 29 de octubre. En 14 colegios de Jujuy hay 3.169 preinscriptos para 1.720 bancos.
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: más de 3.100 estudiantes deberán rendir examen en Jujuy

Procesaron a cuatro presos de Jujuy por usar la identidad de Horacio Rosatti para pedir dinero
Jujuy.

Desde la cárcel de Jujuy se hacían pasar por el presidente de la Corte Suprema para estafar

Ameba come-cerebros
País.

Ameba "come-cerebros": qué es y cómo se contrae la infección que causó la muerte de un niño en Catamarca

Impactante choque y vuelco en Coronel Arias: un conductor quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos
Jujuy.

Impactante choque y vuelco en Coronel Arias: un conductor quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos

El Niño en Jujuy video
Jujuy.

El Niño en Jujuy: qué pasará con las lluvias y cómo podría afectar a la producción

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel