Los salarios superaron a la inflación de agosto, pero perdieron un 2,3% de poder adquisitivo en un año

Los salarios de los trabajadores registrados en Argentina lograron superar la inflación durante agosto de 2026 , aunque todavía acumulan una pérdida de poder adquisitivo en la comparación interanual. Así lo reflejan los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que muestran una recuperación mensual insuficiente para revertir el deterioro del último año.

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De acuerdo con el informe oficial, los salarios formales aumentaron un 2,6% durante agosto, mientras que la inflación fue del 1,7%. Esto representó una mejora real cercana al 0,9% y marcó el tercer mes consecutivo en el que las remuneraciones registradas crecieron por encima de los precios.

A pesar de la recuperación de agosto, la situación cambia al observar los últimos doce meses.

Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, los salarios formales aumentaron nominalmente un 30,4% , mientras que la inflación acumuló un 33,5%. Esta diferencia representa una pérdida del poder adquisitivo cercana al 2,3%.

En el sector privado registrado, los sueldos crecieron un 2,8% durante agosto, lo que permitió una recuperación real del 1,1%. Sin embargo, también registraron una caída del 2,3% frente al mismo mes del año anterior.

Los empleados públicos también perdieron frente a la inflación

Índice de salarios de agosto.

Los trabajadores estatales tuvieron una mejora mensual, pero continúan afectados por la pérdida salarial interanual.

Los salarios del sector público aumentaron un 30,3% durante los últimos doce meses, por debajo de la inflación del 33,5%, lo que equivale a una caída real del 2,4%.

La situación fue más pronunciada entre los empleados de la administración pública nacional, cuyos ingresos acumularon una pérdida de poder adquisitivo del 5,4% interanual. En tanto, los salarios de los trabajadores públicos provinciales registraron un incremento nominal del 30% durante ese mismo período.

La recuperación salarial se da mientras cae el empleo formal

Otro dato que genera preocupación es la evolución del empleo registrado.

Según los últimos registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo asalariado privado formal retrocedió un 0,2% durante julio y se ubicó en aproximadamente 6,08 millones de trabajadores. En total, el sistema contabilizó 12,726 millones de trabajadores registrados, unos 27.000 menos que durante junio.

Por otra parte, la desocupación alcanzó el 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, mientras que la informalidad laboral se mantuvo cerca del 45% de los ocupados.