La inflación en Jujuy fue de 1,9% en septiembre y acumula 23,7% en el año

La inflación en la provincia de Jujuy registró una suba del 1,9% durante septiembre de 2026 respecto de agosto, según el informe elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC).

Datos. La inflación en el NOA supera la media nacional en lo que va del año y en la variación interanual

En la comparación interanual, el nivel general de precios alcanzó un incremento del 33,6%, mientras que desde diciembre de 2025 la variación acumulada llegó al 23,7%.

La división que registró el mayor incremento durante septiembre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación del 4,1%.

Le siguieron Bienes y servicios varios, con 3,8%; Recreación y cultura y Seguros y servicios financieros, ambos con 3,3%; Educación y Salud, con 2,4% cada uno.

También registraron aumentos Información y comunicación, con 1,9%; Restaurantes y hoteles y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 1,6%; Alimentación y bebidas no alcohólicas, con 1,5%; y Bebidas alcohólicas, tabaco y otros, con 1,4%.

Inflación en Jujuy.

Transporte tuvo una suba del 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado fue la única división que mostró una variación negativa, con una caída del 0,5%.

Qué productos aumentaron más

Dentro del conjunto de alimentos y productos relevados por la DiPEC, algunos de los mayores incrementos correspondieron al tomate perita, que subió 32,8%; el zapallo anco, 20,5%; el limón, 17,2%; el detergente líquido, 13,9%; y la mandarina, 6,6%.

En sentido contrario, la lechuga bajó 13,7%, la papa 9%, el yogurt firme 3,7%, el pollo entero 2% y la leche en polvo 1,8%.

Inflación nacional: el dato de septiembre también fue del 1,9%

A nivel nacional, el IPC medido por el INDEC también registró una variación mensual del 1,9% en septiembre. En los últimos 12 meses, la inflación nacional acumuló un 33,4%, mientras que la suba acumulada desde diciembre de 2025 fue del 23,6%.

De esta manera, la variación mensual de Jujuy coincidió con la registrada a nivel nacional. En términos interanuales, el índice local quedó 0,2 puntos porcentuales por encima del nacional, mientras que en el acumulado del año la diferencia fue de 0,1 puntos.