La inflación en el NOA supera la media nacional en lo que va del año y en la variación interanual

La inflación de septiembre tuvo un comportamiento diferente según las regiones del país. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la región Noroeste registró una suba de 1,9% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El dato coincide con el nivel general nacional, que también fue del 1,9%. En tanto, la región Noroeste acumuló una inflación del 24,6% entre enero y septiembre y alcanzó una variación interanual del 33,6%.
Cómo quedó el NOA frente a otras regiones
El Noroeste se ubicó entre las regiones con mayores incrementos acumulados durante 2026.
En septiembre, los registros fueron:
- GBA: 2,0%
- Pampeana: 2,0%
- Noroeste: 1,9%
- Cuyo: 1,9%
- Noreste: 1,7%
- Patagonia: 1,4%
En el acumulado de enero a septiembre, el Noroeste registró 24,6%, por encima del promedio nacional de 23,6%. La región con mayor incremento acumulado fue el Noreste, con 26,6%.
La comparación interanual también muestra al Noroeste por encima del promedio nacional: 33,6% contra 33,4%.
Qué pasó con los alimentos en el NOA
Uno de los datos centrales para la región es el comportamiento de los alimentos. En septiembre, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,4% en el Noroeste.
Dentro de esa división, las mayores subas correspondieron a:
- Verduras, tubérculos y legumbres: 4,4%
- Azúcar, dulces, chocolate y golosinas: 2,2%
- Pan y cereales: 2,0%
- Aceites, grasas y manteca: 1,6%
- Bebidas no alcohólicas: 1,4%
- Frutas: 1,0%
- Leche, productos lácteos y huevos: 0,8%
- Carnes y derivados: 0,3% ipc_10_268C45A9444C
En el acumulado del año, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 25,1% en el Noroeste, mientras que la variación interanual llegó al 36,8%.
Servicios y bienes
Los servicios también tuvieron un incremento importante en la región. En septiembre aumentaron 2,8%, mientras que los bienes registraron una suba de 1,5%.
Entre los rubros que más aumentaron en el Noroeste durante septiembre se destacaron los servicios recreativos y culturales, con 8,5%, seguidos por electricidad, gas y otros combustibles, con 3,7%.
El informe del INDEC releva precios en distintos aglomerados urbanos, entre ellos San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, dentro de la cobertura nacional del IPC.
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