La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2027 con modificaciones en el financiamiento universitario. El proyecto pasa al Senado.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó durante la madrugada de este viernes el proyecto de Presupuesto 2027 , tras más de doce horas de debate. El Gobierno nacional consiguió la media sanción con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones , aunque la oposición logró introducir modificaciones en las partidas presupuestarias.

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Una de las principales modificaciones estuvo vinculada al financiamiento universitario. La oposición consiguió elevar de $7,3 billones a $11 billones los recursos destinados a las universidades nacionales , en línea con el monto reclamado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La modificación obtuvo 138 votos a favor y 109 en contra.

También se incrementaron las partidas destinadas al INTA, INTI, SENASA y CONICET.

El proyecto contempla las siguientes estimaciones para el próximo año:

Crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI): 4%.

Inflación anual: 18%.

Dólar oficial para diciembre de 2027: $1.847,60.

Superávit financiero: 0,2%.

Además, durante las negociaciones se eliminó el artículo que proponía suprimir la actualización por inflación de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

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El oficialismo logró mantener su propuesta de financiamiento para el sistema de discapacidad, aunque previamente eliminó seis artículos del proyecto original que establecían restricciones para acceder a pensiones y prestaciones.

Durante el debate, la oposición denunció que el programa Incluir Salud sufriría un recorte del 14% en términos reales y reclamó que se incorporaran expresamente los recursos necesarios para cumplir con la Ley de Discapacidad.

Sin embargo, Diputados ratificó el texto impulsado por el oficialismo, que establece que, ante la insuficiencia de recursos del Ministerio de Salud, deberán utilizarse fondos del Tesoro Nacional para garantizar la continuidad de las prestaciones.

El proyecto deberá ser tratado ahora por el Senado.

El Presupuesto 2027 pasa al Senado

Con la media sanción de Diputados, el proyecto será remitido al Senado, donde el oficialismo buscará negociar nuevas modificaciones sobre el financiamiento universitario. El tratamiento está previsto para mediados de diciembre