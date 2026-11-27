El Senado de la Nación sancionó por unanimidad la ley de prevención de la ludopatía infantil, una normativa que establece fuertes restricciones a la publicidad de apuestas y juegos de azar, además de nuevas medidas para impedir que niños y adolescentes accedan a estas plataformas.

País. Ley de Ludopatía: qué cambia con las apuestas online y desde cuándo regirá

El proyecto obtuvo 72 votos afirmativos , con la totalidad de los senadores presentes. La aprobación se produjo después de 48 horas de negociaciones entre el oficialismo y sus aliados, en medio de posiciones enfrentadas entre sectores vinculados a las empresas de apuestas y representantes de la Iglesia católica, que respaldaron las restricciones.

La nueva legislación deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los próximos 120 días. Entre sus principales disposiciones se encuentran la prohibición de patrocinios deportivos, los controles biométricos obligatorios y las limitaciones a los medios de pago utilizados para apostar.

La normativa establece una serie de medidas que alcanzan a las empresas de apuestas, las plataformas digitales, los medios de comunicación y los sistemas de pago. Estos son los principales cambios:

Prohibición de publicidad y patrocinios. Se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea en televisión, radio, redes sociales, estadios, indumentaria deportiva, festivales y publicidad no tradicional. La restricción incluye a influencers, famosos y equipos deportivos. Solo se permite publicidad dentro de salas y agencias habilitadas, con advertencias obligatorias, y se busca proteger especialmente a niños y adolescentes, conforme a las convenciones vigentes.

Verificación biométrica obligatoria. Las plataformas deberán utilizar sistemas de identidad digital conectados al RENAPER para comprobar la identidad y edad de los usuarios mediante reconocimiento facial. El control será obligatorio al registrarse, iniciar cada sesión y retirar dinero. También alcanzará a las billeteras virtuales.

Nuevas obligaciones para las plataformas. Los operadores deberán informar claramente las probabilidades de los juegos, mostrar advertencias sanitarias y emitir recordatorios sobre el tiempo que cada usuario permanece conectado. Además, tendrán que impedir el acceso a las personas incluidas en el Registro Nacional de Autoexclusión.

Eliminación de promociones para incentivar las apuestas. Quedarán prohibidos los bonos de bienvenida, las recompensas, los programas de puntos y otras estrategias de fidelización utilizadas para atraer o mantener jugadores.

Mayores controles sobre los operadores. Se establecen requisitos más estrictos para obtener licencias. La ley también contempla la intervención de la Justicia dentro de las 48 horas para notificar al ENACOM y al Banco Central sobre sitios de apuestas ilegales.

Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA). Se unificarán los registros provinciales para permitir que cualquier persona solicite voluntariamente quedar excluida de las plataformas de apuestas. Los familiares de personas con ludopatía también podrán solicitar su incorporación, con intervención judicial si existe una negativa inicial.

Restricciones a los medios de pago. Solo podrán utilizarse tarjetas de débito y billeteras electrónicas con dinero disponible en cuenta. Se establecerán límites diarios equivalentes a los de los cajeros automáticos. Quedarán prohibidas las tarjetas de crédito y las cuentas vinculadas a ANSES u otras prestaciones sociales.

Campañas de prevención y educación. Se implementarán acciones de concientización y una línea telefónica gratuita de orientación para personas con ludopatía. El Ministerio de Educación y el Consejo Federal deberán organizar jornadas preventivas en escuelas primarias, secundarias y establecimientos terciarios, además de capacitaciones para docentes.

Multas y sanciones penales. Se fijan multas de entre 500 y 1.000.000 de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), con un aumento del 50% cuando las infracciones involucren a menores. También se elevan las penas por explotación de juegos sin autorización, que pasarán a ser de tres a ocho años de prisión, y se incorpora como delito la defraudación a menores mediante medios electrónicos. Los fondos recaudados se destinarán a programas de prevención y rehabilitación de la ludopatía.

El Senado también aprobó un proyecto para combatir las apuestas ilegales

Después de sancionar la ley, los senadores trataron una iniciativa complementaria impulsada por Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, para fortalecer los mecanismos contra las plataformas de juego ilegal.

El proyecto recibió 71 votos afirmativos, también por unanimidad, y fue girado a la Cámara de Diputados.

Su principal diferencia con la ley sancionada está en los tiempos de intervención. Mientras que la normativa aprobada contempla una actuación judicial dentro de las 48 horas, la propuesta de Bullrich busca que el ENACOM pueda bloquear sitios ilegales en menos de 24 horas, sin necesidad de una orden judicial previa.

Desde La Libertad Avanza sostuvieron que el proyecto proveniente de Diputados necesitaba reforzar las herramientas contra el juego clandestino. Cabe recordar que, en noviembre de 2024, legisladores libertarios y representantes de otros espacios habían rechazado aquella iniciativa.

Durante el debate, Ivanna Arrascaeta, senadora por San Luis y presidenta de la Comisión de Salud, recordó como antecedente una ley sobre lavado de activos tratada durante el gobierno de Cristina Kirchner, que también fue acompañada por una norma complementaria en la misma sesión.

La prevención de la ludopatía y la regulación de apuestas en línea, ES LEY.



La vulnerabilidad humana no puede ser una oportunidad de negocios. Hoy dimos un paso fundamental. Por nuestros pibes y pibas, y por las familias argentinas. pic.twitter.com/x6uoDh0dIe — Wado de Pedro (@wadodecorrido) November 27, 2026

Qué dijeron los senadores durante el debate

La discusión también estuvo marcada por diferencias sobre cuál de los dos proyectos debía tener mayor protagonismo.

El senador Pablo Bensusán, de La Pampa, cuestionó que se intentara destacar la iniciativa complementaria por encima de la ley que se encontraba en tratamiento.

Por su parte, Lucía Corpacci, de Catamarca, celebró la aprobación: “La ciudadanía nos pide una respuesta urgente que no pudimos dar y hoy podemos cumplir. Es la ley más completa de todas las que presentamos”, sostuvo.

La senadora Nadia Márquez, de Neuquén, quien había votado en contra del proyecto cuando se trató en Diputados en noviembre de 2024, reconoció que todavía mantenía algunas diferencias con el contenido. “Mis críticas siguen siendo las mismas. Las cosas que apoyo siguen siendo las mismas”, indicó, y agregó: “Ahora es tómalo o déjalo. A veces, todo lo que uno quiere es enemigo de lo que se puede”.

En tanto, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, de Corrientes, consideró que la nueva legislación representa una herramienta necesaria, aunque reconoció que no reúne todos los requisitos.

El legislador advirtió que, según su evaluación, más del 80% de la problemática corresponde a las apuestas ilegales, donde los controles son menores. También señaló que algunas denuncias judiciales pueden demorar entre uno y dos años en resolverse.