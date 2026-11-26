El Senado de la Nación sesiona este jueves 26 de noviembre , desde las 12, con una agenda que incluye el debate sobre la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027 y el proyecto de ley para prevenir la ludopatía y regular las apuestas online.

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Durante la jornada, los legisladores también tienen previsto abordar propuestas vinculadas con el Estatuto del Periodista, el sistema impositivo para determinados productos, la situación de las pequeñas y medianas empresas y el aumento de penas por falsas denuncias.

Uno de los principales temas de la sesión es el proyecto de reforma electoral que propone suspender las PASO durante 2027. La medida tendría carácter transitorio y, en caso de ser aprobada por el Senado, deberá pasar a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

La iniciativa también mantiene el sistema de Boleta Única de Papel, pero incorpora la posibilidad de seleccionar una lista completa mediante una opción específica. Otro de los puntos establece una reducción del 50% de los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios audiovisuales.

Para obtener la aprobación, el proyecto necesita reunir al menos 37 votos afirmativos en el Senado, por tratarse de una modificación de la legislación electoral.

Debate por las PASO en el Senado.

Ley de ludopatía: qué propone para las apuestas online

La Cámara alta también debate el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, que ya obtuvo media sanción de Diputados en noviembre de 2024.

La iniciativa establece restricciones para las plataformas de apuestas y busca impedir el acceso de menores de 18 años a los sitios de juegos de azar, pronósticos deportivos y apuestas en línea.

Entre sus principales disposiciones se encuentra la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del juego online. Esto incluye los bonos de bienvenida, los acuerdos publicitarios con clubes y deportistas, la utilización de nombres comerciales en estadios y las promociones realizadas por influencers.

Ludopatía (imagen creada con IA).

También contempla restricciones para la difusión de apuestas en festivales, recitales y otros eventos. Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, la iniciativa quedará sancionada.

Además, se plantea incorporar una norma complementaria para permitir que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) bloquee administrativamente, en un plazo de 24 horas, sitios de apuestas ilegales que hayan sido denunciados. Para tratar esta propuesta sin dictamen será necesaria una mayoría de dos tercios que habilite su incorporación al debate.

Qué otros proyectos se debaten en el Senado

La agenda de este jueves incluye otras iniciativas que podrían avanzar durante la sesión: entre ellas se encuentra una propuesta para prorrogar por seis meses el régimen vigente del Estatuto del Periodista, con el objetivo de mantener sus disposiciones mientras se analiza su continuidad.

También está previsto el posible tratamiento de una reducción del 50% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la fécula de mandioca, aunque la iniciativa necesita habilitación para ser debatida.

Otro de los proyectos contempla la declaración de una emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral destinada a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el propósito de sostener el empleo y la actividad económica.

Finalmente, figura una iniciativa que propone aumentar las penas por falsas denuncias.

La sesión podría extenderse durante varias horas debido a la cantidad de proyectos incluidos en el temario y a las mayorías necesarias para habilitar algunos de los debates.