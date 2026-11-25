Diego Santilli presenta este miércoles 25 de noviembre su primer informe de gestión como jefe de Gabinete ante el Senado de la Nación. El funcionario defiende las políticas del gobierno de Javier Milei y responde las 1.350 preguntas enviadas por los legisladores, centradas principalmente en la inflación, la situación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la denuncia contra Manuel Adorni y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Sobre la reforma electoral: “El proyecto que enviamos no incluye colectoras”
Durante su presentación ante el Senado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se refirió a la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional y aseguró que “el proyecto que enviamos no incluye colectoras”.
Además, explicó uno de los objetivos de la iniciativa: “Buscamos que la Argentina se ahorre 200 millones de dólares, que es lo que cuesta una PASO”.