La cobertura de vacunación infantil registró una caída en Argentina durante los últimos años. Según el último dosier estadístico de niñas, niños y adolescentes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la aplicación de la primera dosis de la vacuna triple viral pasó del 95,4% en 2011 al 81,7% en 2025.

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La información corresponde a niños de 12 meses y refleja una disminución de 13,7 puntos porcentuales en el período analizado.

El relevamiento muestra que la cobertura nacional presentó fluctuaciones durante los últimos quince años, aunque los niveles más recientes se encuentran por debajo de los registrados al comienzo del período.

La evolución de la primera dosis de la vacuna triple viral fue la siguiente:

2011: 95,4%.

2012: 94,1%.

2013: 93,6%.

2014: 94,9%.

2015: 89,3%.

2016: 90,6%.

2017: 90,2%.

2018: 94,5%.

2019: 86,2%.

2020: 77,8%.

2021: 86,4%.

2022: 84,6%.

2023: 83,4%.

2024: 83,9%.

2025: 81,7%.

Qué establece el calendario nacional de vacunación

Vacunación infantil.

El informe del INDEC recuerda que el calendario nacional de vacunación de Argentina es gratuito y obligatorio.

Las vacunas contempladas en este esquema se aplican en centros de salud y hospitales públicos de todo el país, sin necesidad de presentar una orden médica. En el caso de la vacuna triple viral, el relevamiento analiza específicamente la cobertura de la primera dosis, prevista a los 12 meses de edad.

El Ministerio de Salud de la Nación es el organismo encargado de establecer las vacunas y los esquemas incluidos en el calendario.

El acceso a la salud infantil en Argentina

El mismo dosier también analiza las diferencias en la cobertura sanitaria según el nivel económico de los hogares.

Durante el tercer trimestre de 2025, el 77,9% de los menores de 18 años pertenecientes al sector de menores ingresos dependía exclusivamente del sistema público de salud.

En contraste, entre los hogares de mayores ingresos, el 93,8% de los niños y adolescentes contaba con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia.

Los resultados muestran diferencias importantes en el acceso a la cobertura sanitaria y permiten dimensionar la evolución de la vacunación infantil en Argentina.