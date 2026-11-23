La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante, durante la próxima semana, un cronograma de operativos en distintos barrios de la ciudad, con servicios gratuitos destinados al cuidado y bienestar de los animales de compañía.
Las actividades se desarrollarán entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre e incluirán jornadas de castración, vacunación antirrábica, desparasitación y registro de mascotas. El objetivo es acercar los servicios municipales a los vecinos y promover la tenencia responsable.
Realizarán castraciones en distintos sectores de San Salvador
Cronograma de castraciones en los barrios
Las jornadas de castración se realizarán en tres sectores de la ciudad, de acuerdo con el siguiente cronograma:
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Martes 24: desde las 14 horas, en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes.
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Miércoles 25: a partir de las 14 horas, en el CIC Copacabana, ubicado en avenida Marina Vilte y Chorcan.
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Viernes 27: desde las 8 horas, en el CPV Belgrano, ubicado en Zabala 395, esquina 1° de Mayo, del barrio Belgrano.
Desde el municipio recordaron que la atención para las castraciones se realizará exclusivamente con turno previo.
Vacunación y registro de mascotas en Bárcena Sur
Por otra parte, el miércoles 25 se desarrollará un operativo de vacunación y registro de mascotas en el barrio Bárcena Sur.
La actividad tendrá lugar de 15 a 18 horas en manzana 8, lote 9, sobre calle Lola Mora, donde los vecinos podrán acercarse con sus animales para acceder a estos servicios.
Operativo de Bienestar Animal en barrio El Obrero
En tanto, el jueves 26, de 8 a 11 horas, se realizará un Operativo de Bienestar Animal en manzana 2, lote 1, del barrio El Obrero.
Durante la jornada se ofrecerán servicios de desparasitación, vacunación y registro de mascotas. Además, se instalará un stand informativo para que los vecinos puedan realizar consultas y presentar denuncias relacionadas con situaciones de maltrato animal.
Promueven la tenencia responsable de animales
A través de estas iniciativas, la Dirección de Zoonosis busca fortalecer las políticas de cuidado y protección animal, facilitar el acceso a servicios gratuitos y generar conciencia sobre la importancia de la tenencia responsable.
Los operativos permitirán que vecinos de diferentes sectores de San Salvador de Jujuy puedan acceder a prestaciones veterinarias municipales sin necesidad de trasladarse a otras dependencias.
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