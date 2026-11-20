Más de la mitad de los niños y adolescentes de Argentina depende exclusivamente del sistema público de salud . Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) por el Día Mundial de la Infancia que se conmemora este 20 de noviembre, el 54,5% de los menores de 18 años no cuenta con obra social , medicina prepaga ni otra cobertura privada, una situación que presenta importantes diferencias según el nivel de ingresos de las familias.

País. Casi la mitad de los menores de 18 años depende exclusivamente de la salud pública en Argentina

Los datos forman parte del Dosier estadístico de niñas, niños y adolescentes, elaborado por el organismo en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre. El relevamiento utiliza información correspondiente al tercer trimestre de 2025 y refleja las desigualdades económicas en el acceso a diferentes tipos de cobertura sanitaria.

Uno de los datos más significativos del informe aparece al comparar la situación de los hogares según sus ingresos. Entre los niños y adolescentes que pertenecen al 20% de las familias con menores recursos , el 77,9% depende exclusivamente de la salud pública.

En ese mismo grupo, apenas el 22,1% cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia. La situación cambia considerablemente entre las familias de mayores ingresos, donde el 93,8% de los menores dispone de alguna de estas coberturas y el 6,2% depende únicamente del sistema público.

La diferencia evidencia cómo las condiciones económicas de los hogares están relacionadas con las posibilidades de acceder a distintos sistemas de atención médica. En el grupo de ingresos medios, el 70,8% de los niños utiliza exclusivamente la cobertura pública, mientras que el 29,2% cuenta con otra alternativa.

Qué revela el informe del INDEC sobre la cobertura de salud

El relevamiento también señala que, del total de niños y adolescentes de áreas urbanas, el 45,5% tiene cobertura mediante una obra social, medicina prepaga, mutual o servicio de emergencia.

El INDEC destaca que, si bien todos los menores tienen garantizado el acceso al sistema público de salud, la cobertura sanitaria se encuentra diferenciada según los ingresos familiares. Los hogares de mayores recursos presentan una participación considerablemente más alta en los sistemas de obras sociales y medicina privada.

El informe también aborda otros indicadores vinculados con la salud infantil, como la vacunación y la mortalidad, y muestra el papel que ocupa la atención sanitaria durante las distintas etapas del crecimiento.