Casi la mitad de los menores de 18 años depende exclusivamente de la salud pública en Argentina

Un nuevo informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que el 46,5% de los niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años depende exclusivamente del sistema público de salud en Argentina. Esto significa que cerca de 3,8 millones de menores no cuentan con cobertura de obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia.

INDEC. Más de un millón de personas viven en condiciones de hacinamiento crítico en Argentina

Informe. En Argentina, hay más de 15 millones de personas que no tienen acceso a todos los servicios básicos

Los datos corresponden al primer semestre de 2026 y forman parte del informe Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos, publicado el miércoles 4 de noviembre. El relevamiento permite conocer cómo se distribuye el acceso a la cobertura médica entre distintos grupos de edad y cómo evolucionó durante los últimos años.

Según las estadísticas oficiales, de los 8.091.000 niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años incluidos en el relevamiento, 3.764.000 tienen únicamente cobertura del sistema público de salud.

En contrapartida, el 53,2% cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia. La diferencia refleja que una proporción importante de la población infantil y adolescente depende de hospitales y centros de salud públicos para recibir atención médica.

La serie histórica también muestra un cambio en este indicador. Durante el primer semestre de 2023, el 43% de los menores tenía exclusivamente cobertura pública, mientras que en el mismo período de 2026 esa proporción llegó al 46,5%, una diferencia de 3,5 puntos porcentuales.

Más de 10 millones de personas solo tienen cobertura pública

Al considerar a toda la población relevada, el INDEC identificó que 10.692.000 personas dependen exclusivamente del sistema público, equivalentes al 35,5% del total.

En el grupo de adultos de 18 a 64 años, la proporción alcanza el 37,6%. En cambio, entre las personas de 65 años o más, apenas el 2% tiene únicamente cobertura pública, mientras que el 98% cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia.

El informe también muestra diferencias según el sexo: el 36,7% de los varones y el 34,3% de las mujeres dependen exclusivamente de la atención pública.

Hospital público (foto ilustrativa).

Aumentó la proporción de personas sin obra social ni prepaga

La evolución de los últimos años muestra que la proporción de personas que solo cuentan con cobertura pública pasó del 33,3% en el primer semestre de 2023 al 35,5% en el mismo período de 2026.

En cuanto a los hogares, el 38,9% tiene al menos un integrante que depende únicamente del sistema público. Esto equivale a 3.970.000 hogares, de los cuales 1.820.000 tienen a todos sus miembros en esa situación.

Los datos corresponden a los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares. Por lo tanto, no representan a la totalidad de la población argentina ni permiten establecer cifras específicas para cada provincia.