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5 de noviembre de 2026 - 22:01
País.

Bajó la mortalidad infantil en Argentina: el mapa con datos de cada provincia

Según datos oficiales, la tasa nacional de mortalidad infantil bajó a 8 muertes cada 1.000 nacidos vivos en 2025.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Bajó la mortalidad infantil en Argentina (Foto generada con IA)

Bajó la mortalidad infantil en Argentina (Foto generada con IA)

La mortalidad infantil en Argentina registró una disminución durante 2025, según los datos preliminares presentados en la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), realizada en Buenos Aires. La tasa nacional pasó de 8,5 a 8 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, lo que representa una reducción de 0,5 puntos respecto al año anterior.

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El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y contó con la participación de autoridades sanitarias de todo el país, entre ellas el ministro de Salud de Jujuy, José Manzur. Durante la jornada se presentaron los indicadores de las Estadísticas Vitales correspondientes a 2025, elaborados por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS).

De acuerdo con el informe, la reducción de la mortalidad infantil se registró tanto en el período neonatal, que comprende los primeros 28 días de vida, como en el período posterior, hasta cumplir el primer año. En total, 15 provincias mejoraron sus indicadores, mientras que ocho registraron incrementos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantuvo sus valores.

Mortalidad infantil.

Mortalidad infantil.

Mortalidad infantil en Jujuy: 34 fallecimientos durante 2025

Jujuy mantiene una tendencia descendente en la mortalidad infantil durante la última década. Según informó a principios de 2026 la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Claudia Castro, la provincia cerró 2025 con 34 fallecimientos de menores de un año.

“En la provincia de Jujuy se logró una disminución progresiva de la muerte infantil con respecto a los últimos 10 años. Hemos llegado a tener hasta 150 casos y cerramos el 2025 con 34 muertes infantiles. Hay un número decreciente”, había señalado la funcionaria meses atras.

En cuanto a la tasa provincial, el último indicador consolidado correspondiente a 2024 fue de 6 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos, por debajo del promedio nacional de ese mismo año, que alcanzó los 8,5. El dato refleja una mejora respecto de 2023, cuando Jujuy había registrado una tasa de 7,2.

Castro también explicó que la mayoría de las situaciones de mayor complejidad se concentran en sectores urbanos y zonas de alta densidad poblacional. “La gran mayoría son de capital, Alto Comedero, los Valles y el Ramal. Son de donde provienen las situaciones más complejas”, precisó.

Mortalidad infantil en Argentina

Mortalidad infantil en Argentina

Qué provincias aumentaron la mortalidad infantil

A pesar de la reducción registrada a nivel nacional, el comportamiento del indicador no fue igual en todas las jurisdicciones. Según la información difundida, las ocho provincias que registraron incrementos fueron:

  • Formosa.
  • Misiones.
  • Catamarca.
  • San Luis.
  • La Rioja.
  • Santa Cruz.
  • Entre Ríos.
  • Santa Fe.

Por su parte, 15 provincias presentaron una disminución en sus tasas, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no registró modificaciones respecto al período anterior.

Menos nacimientos y más casos de prematurez en Argentina

Durante la reunión del COFESA también se presentaron otros indicadores vinculados con la salud maternoinfantil. Según los datos de la DEIS, durante 2025 se contabilizaron 401.245 nacidos vivos en Argentina, frente a los 413.135 registrados durante 2024. Esto representa una caída cercana al 3% interanual, aunque el ritmo de disminución de la natalidad se desaceleró.

Otro de los puntos destacados fue la reducción del embarazo adolescente a nivel nacional. Sin embargo, las autoridades sanitarias también advirtieron un incremento de los nacimientos prematuros, un aspecto que requiere especial seguimiento por los riesgos asociados a la salud de los recién nacidos.

Los datos presentados permiten analizar la evolución de la mortalidad infantil en las distintas provincias y las diferencias que todavía existen entre las jurisdicciones. En el caso de Jujuy, la tendencia descendente de los últimos años constituye un antecedente importante para evaluar la situación sanitaria de la población infantil.

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