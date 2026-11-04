En Argentina, hay más de 15 millones de personas que no tienen acceso a todos los servicios básicos

Más de 15 millones de personas en Argentina viven en hogares que no cuentan con acceso a todos los servicios públicos básicos. Así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su informe sobre las condiciones de vida de los hogares, publicado este miércoles con datos correspondientes al primer semestre de 2026.

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El relevamiento, realizado en 31 aglomerados urbanos del país, determinó que 15.847.000 personas, equivalentes al 52,6% de la población analizada, no tienen conexión a por lo menos uno de estos tres servicios: agua corriente, gas natural o desagües cloacales .

En términos de hogares, el informe señala que 4.819.000 viviendas familiares, que representan el 47% del total relevado, se encuentran en esta situación.

Uno de los datos más significativos del informe está relacionado con el acceso al gas natural. Según el INDEC, 12.219.000 personas no cuentan con conexión a este servicio, lo que representa el 40,5% de la población encuestada.

En cuanto a los hogares, el 35,4% no dispone de gas de red, mientras que el 64,6% sí tiene acceso. La situación también se refleja en la evolución de los últimos años. Durante el primer semestre de 2023, el 67,1% de los hogares tenía acceso al gas natural, porcentaje que descendió al 64,6% en el mismo período de 2026.

Más de 9 millones de personas viven sin conexión a cloacas

Las estadísticas oficiales también muestran que 9.258.000 personas no tienen acceso a la red pública de desagües cloacales, una cifra que representa el 30,7% de la población relevada.

El informe indica que el 26,9% de los hogares carece de conexión cloacal. Sin embargo, aclara que dentro de este grupo existen distintas situaciones habitacionales, ya que algunas viviendas cuentan con cámara séptica o pozo ciego.

Respecto del agua corriente, el INDEC registró que 3.201.000 personas, equivalentes al 10,6%, no acceden a la red pública de distribución. En términos de hogares, esta situación afecta al 9,1%.

Informe del INDEC (imagen ilustrativa).

Casi la mitad de los hogares no cuenta con los tres servicios

El relevamiento establece que solamente el 53% de los hogares dispone simultáneamente de agua corriente, gas natural y cloacas. En estas viviendas habitan aproximadamente 14.298.000 personas.

Por el contrario, el 47% de los hogares carece de conexión a por lo menos uno de esos servicios, situación que alcanza a más de la mitad de los habitantes incluidos en la encuesta.