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4 de noviembre de 2026 - 20:44
Informe.

En Argentina, hay más de 15 millones de personas que no tienen acceso a todos los servicios básicos

El INDEC reveló que el 52,6% de la población relevada carece de conexión a por lo menos uno de los tres servicios esenciales: agua corriente, gas de red o cloacas.

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El relevamiento, realizado en 31 aglomerados urbanos del país, determinó que 15.847.000 personas, equivalentes al 52,6% de la población analizada, no tienen conexión a por lo menos uno de estos tres servicios: agua corriente, gas natural o desagües cloacales.

En términos de hogares, el informe señala que 4.819.000 viviendas familiares, que representan el 47% del total relevado, se encuentran en esta situación.

En cuanto a los hogares, el 35,4% no dispone de gas de red, mientras que el 64,6% sí tiene acceso. La situación también se refleja en la evolución de los últimos años. Durante el primer semestre de 2023, el 67,1% de los hogares tenía acceso al gas natural, porcentaje que descendió al 64,6% en el mismo período de 2026.

Más de 9 millones de personas viven sin conexión a cloacas

Las estadísticas oficiales también muestran que 9.258.000 personas no tienen acceso a la red pública de desagües cloacales, una cifra que representa el 30,7% de la población relevada.

El informe indica que el 26,9% de los hogares carece de conexión cloacal. Sin embargo, aclara que dentro de este grupo existen distintas situaciones habitacionales, ya que algunas viviendas cuentan con cámara séptica o pozo ciego.

Respecto del agua corriente, el INDEC registró que 3.201.000 personas, equivalentes al 10,6%, no acceden a la red pública de distribución. En términos de hogares, esta situación afecta al 9,1%.

Informe del INDEC (imagen ilustrativa).

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Casi la mitad de los hogares no cuenta con los tres servicios

El relevamiento establece que solamente el 53% de los hogares dispone simultáneamente de agua corriente, gas natural y cloacas. En estas viviendas habitan aproximadamente 14.298.000 personas.

Por el contrario, el 47% de los hogares carece de conexión a por lo menos uno de esos servicios, situación que alcanza a más de la mitad de los habitantes incluidos en la encuesta.

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