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4 de noviembre de 2026 - 17:17
INDEC.

Más de un millón de personas viven en condiciones de hacinamiento crítico en Argentina

El INDEC reveló que miles de familias comparten espacios reducidos en sus viviendas. El informe analiza las condiciones habitacionales durante 2026.

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Según el relevamiento oficial, 1.037.000 personas viven en 188.000 hogares donde habitan más de tres personas por cuarto, situación que el organismo define como hacinamiento crítico. Estas cifras representan el 3,4% de la población y el 1,8% de los hogares incluidos en la Encuesta Permanente de Hogares.

Qué es el hacinamiento crítico y a cuántas personas afecta

Informe del INDEC (imagen ilustrativa).

Informe del INDEC (imagen ilustrativa).

El INDEC considera que existe hacinamiento crítico cuando más de tres personas comparten un mismo cuarto de una vivienda. Esta condición constituye un indicador de las dificultades habitacionales que atraviesan numerosas familias.

El informe señala que esta situación puede generar limitaciones en la privacidad, la salud y la disponibilidad de espacios adecuados para estudiar y desarrollar actividades cotidianas.

En contrapartida, el 98,2% de los hogares relevados no presenta hacinamiento crítico. Dentro de este grupo, el 86,1% de los hogares tiene menos de dos personas por cuarto, mientras que el 12% registra entre dos y tres personas.

Más de 2 millones de personas viven en viviendas con materiales insuficientes

El relevamiento también analiza la calidad de los materiales utilizados en la construcción de las viviendas, considerando principalmente los pisos, los techos y la presencia de cielorraso.

Según los datos oficiales, el 7,8% de las personas habita en viviendas cuyos materiales fueron clasificados como insuficientes, lo que equivale a aproximadamente 2.347.000 habitantes.

Además, otras 4.289.000 personas viven en hogares con materiales parcialmente insuficientes. En conjunto, estos indicadores permiten dimensionar las dificultades relacionadas con la calidad habitacional en los centros urbanos relevados.

Personas en situaci&oacute;n de pobreza y hacinamiento.

Personas en situación de pobreza y hacinamiento.

Más de 4 millones de personas tienen saneamiento inadecuado

Otro de los aspectos analizados por el INDEC es el acceso a condiciones sanitarias adecuadas. El informe señala que el 11,6% de los hogares presenta saneamiento inadecuado, una situación que alcanza a 4.179.000 personas.

Esta categoría incluye viviendas que no tienen baño, cuentan con instalaciones sanitarias compartidas o presentan condiciones deficientes en la eliminación de desechos.

Asimismo, el organismo registró que 2.247.000 personas viven en hogares que no poseen baño con descarga de agua, equivalentes al 7,5% de la población relevada.

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