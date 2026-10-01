Desigualdad en Argentina: los sectores más ricos ganan 18 veces más que los pobres

La desigualdad en la distribución del ingreso aumentó durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con el informe publicado por el INDEC este jueves sobre la evolución de los ingresos en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

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Uno de los principales indicadores es el coeficiente de Gini , que pasó de 0,424 en el segundo trimestre de 2025 a 0,428 en el mismo período de 2026 . Cuanto más se acerca este indicador a 1, mayor es la desigualdad en la distribución de los ingresos.

Los datos muestran una diferencia significativa entre los sectores de mayores y menores ingresos. La mediana del ingreso per cápita familiar del 10% de mayores ingresos fue de $1.800.000 , mientras que en el 10% de menores ingresos fue de $134.000 .

Esto representa una brecha de 13 veces entre ambos extremos cuando se comparan las medianas. Si se toman los ingresos promedio, la diferencia llega a 18 veces : $2.221.170 en el decil 10 contra $124.142 en el decil 1.

Además, el 10% de mayores ingresos concentró el 32,3% del ingreso total, mientras que el 10% de menores ingresos recibió el 1,8%. El ingreso per cápita familiar promedio de toda la población fue de $688.496, con una mediana de $500.000.

También hay diferencias entre varones y mujeres

El informe registró además una diferencia en los ingresos individuales según sexo. Entre las personas que percibieron ingresos, el promedio fue de $1.266.369 para los varones y $927.252 para las mujeres.

En el caso específico del ingreso de la ocupación principal, la brecha entre ambos grupos fue del 26,3% durante el segundo trimestre de 2026.

En términos generales, el informe muestra que el ingreso total de la población relevada aumentó 29,3% interanual en términos nominales, pero ese incremento convivió con una distribución algo más desigual que un año atrás.