Detuvieron al acusado por el femicidio de Aixa en Tigre: los vecinos intentaron lincharlo

La Policía Bonaerense detuvo este jueves a Alejandro Daniel Sofía, de 26 años, señalado como el principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años que fue encontrada muerta el miércoles en su vivienda de Dique Luján, partido de Tigre. El acusado estaba prófugo desde el hallazgo del cuerpo.

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Sofía fue localizado por efectivos de la DDI San Isidro que realizaban tareas para encontrarlo. Según informaron fuentes policiales, el acusado fue encontrado en una zona descampada de Tigre y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción de Género y Abuso Sexual, a cargo de Mariela Miozzo.

La detención ocurrió mientras familiares y allegados de Aixa realizaban una marcha para pedir justicia por la muerte de la joven y reclamaban que el principal sospechoso se entregara.

Al enterarse de que Sofía había sido localizado a pocas cuadras, los familiares se dirigieron hasta el lugar donde se desarrollaba el operativo. En medio de la tensión, vecinos apedrearon los móviles policiales.

La fiscal Miozzo explicó cómo lograron ubicar al sospechoso: “Pudimos establecer que estaba acá por medios de telecomunicaciones. Ayer allanamos este lugar y no estaba. Es la casa de la abuela”.

El caso de Aixa

Femicidio de Aixa.

Aixa Dana Mili, de 20 años, fue encontrada sin vida el miércoles en su vivienda de la calle 12 de Octubre al 800, en Dique Luján, partido de Tigre.

Su padre había regresado a la casa y encontró el cuerpo de la joven colgado del cuello. Sin embargo, a partir de las pericias, testimonios y otras tareas realizadas en el lugar, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de que la escena había sido montada para ocultar el crimen.

Las sospechas se concentraron en Sofía, quien era expareja de Aixa. El hombre había sido detenido el 3 de diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra la joven. Recuperó la libertad el 16 de julio de este año.

Los mensajes antes de desaparecer

Antes de desaparecer, Sofía le envió mensajes a un amigo en los que aseguró que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida.

Además, horas antes del hallazgo del cuerpo, grabó un video de despedida dirigido a familiares y amigos. En el final del mensaje expresó: “Los voy a estar viendo desde arriba”.

Con su detención, Sofía quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por la muerte de Aixa.