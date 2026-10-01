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1 de octubre de 2026 - 18:50
Sociedad.

Picadura de avispa: las medidas que hay que tomar y cuáles evitar

La picadura de una avispa puede ser muy dolorosa, por lo que encontrarse con uno de estos insectos al aire libre puede convertirse rápidamente en una situación incómoda.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Picadura de avispa: las medidas que hay que tomar y cuáles evitar.&nbsp;

Picadura de avispa: las medidas que hay que tomar y cuáles evitar. 

Las avispas suelen aparecer durante los momentos al aire libre y su picadura puede provocar un dolor intenso. Ante esta situación, es importante saber cómo actuar y qué medidas conviene evitar para no empeorar la molestia.

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Picadura de avispa: las medidas que hay que tomar y cuáles evitar

El veneno de la avispa puede generar una reacción inmediata en la zona de la picadura, caracterizada principalmente por dolor, inflamación y enrojecimiento. También pueden aparecer escozor y picazón.

Ante una picadura de avispa, la primera recomendación es abandonar la zona y ponerse a resguardo. Esto se debe a que, al picar, el insecto puede liberar feromonas que atraen a otras avispas.

Una vez lejos del lugar, se debe limpiar bien la picadura con agua fría y jabón y aplicar un antiséptico ligero. El dolor y la inflamación pueden aliviarse colocando hielo envuelto en una tela fina durante aproximadamente diez minutos. Además, conviene sacar cualquier objeto que pueda comprimir la zona.

Para aliviar las molestias, se puede recurrir a analgésicos como el paracetamol, especialmente ante el dolor, y a antihistamínicos para reducir el picor y la reacción en la zona afectada.

Para evitar las picaduras de avispas, una de las principales recomendaciones es cubrir la mayor parte del cuerpo al realizar actividades al aire libre. Si se camina por bosques, parques o zonas arboladas, conviene utilizar ropa que proteja la piel y aplicar repelente en las áreas que queden expuestas.

También es importante evitar los olores dulces, ya que pueden atraer a estos insectos. Por eso, cuando se pasa tiempo al aire libre, se recomienda no utilizar perfumes, colonias o cremas hidratantes con fragancias intensas.

Además, hay que prestar especial atención si cerca hay árboles frutales, ya que pueden concentrar una mayor presencia de avispas.

Otro aspecto a tener en cuenta son los alimentos y las bebidas. Los productos con azúcar pueden atraer especialmente a las avispas, por lo que es importante mantener los envases tapados cuando se está al aire libre y revisar aquellos que hayan quedado abiertos antes de beber. También conviene evitar permanecer cerca de residuos o restos de comida.

Para reducir el riesgo de una picadura también se recomienda evitar las prendas de colores brillantes, en especial las amarillas, cuando se realizan actividades en contacto con la naturaleza. Estos tonos pueden llamar la atención de las avispas.

Las zonas con agua también requieren especial atención. Las fuentes, piscinas y otros espacios húmedos pueden atraer a estos insectos, por lo que conviene revisar el lugar antes de caminar descalzo y utilizar un calzado adecuado.

En caso de que una avispa se acerque, es importante no entrar en pánico ni intentar golpearla. Los movimientos repentinos pueden ser interpretados como una amenaza. Lo aconsejable es quedarse quieto y esperar a que se aleje o moverse lentamente.

Tragedia en Jujuy: un hombre murió luego de ser atacado por avispas

Un hombre de 67 años murió en Alto Comedero y su familia aseguró que había sufrido varias picaduras de avispas mientras estaba en una vivienda ubicada en el sector 8 de Marzo.

El hecho se produjo el lunes 28 de septiembre alrededor de las 18:50, cuando el hombre se encontraba reunido con familiares. De acuerdo con el relato de sus allegados, fue entonces cuando habría sufrido el ataque de un enjambre de avispas.

Luego del ataque, el hombre sufrió una fuerte descompensación y su estado comenzó a agravarse rápidamente. Por este motivo, sus familiares resolvieron llevarlo por sus propios medios a la guardia del Hospital Carlos Snopek. Sin embargo, cuando llegó al hospital, ya no presentaba signos vitales.

Luego, el cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial, donde se realizarán las pericias necesarias para establecer las circunstancias y la causa del fallecimiento.

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