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1 de octubre de 2026 - 18:05
Economía.

El dólar volvió a subir: arrancó octubre con la mayor alza en más de un mes

El dólar mayorista subió $7,5 en la primera rueda de octubre, hasta los $1.524,5, y compensó así la baja de la jornada previa.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El dólar volvió a subir: arrancó octubre con la mayor alza en más de un mes. 

En el inicio de octubre, el dólar mayorista registró una suba de $7,5 y alcanzó los $1.524,5, recuperando todo el terreno que había perdido el día anterior. El avance coincidió con una jornada negativa para las monedas emergentes.

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El dólar volvió a subir: arrancó octubre con la mayor alza en más de un mes

El dólar comenzó octubre con una suba y recuperó este jueves todo el terreno perdido en la jornada anterior. El movimiento se produjo luego de un septiembre de variaciones moderadas, en el que el dólar oficial y el blue avanzaron por debajo de la inflación estimada para el mes.

El dólar mayorista subió $7,5, hasta $1.524,5, en la primera rueda de octubre y recuperó la caída previa. En paralelo, el DXY avanzó 0,69% y el real brasileño se depreció 1,06%, en una jornada adversa para las monedas emergentes.

El avance del dólar tuvo lugar en una jornada con poco movimiento en el mercado. En el segmento mayorista se operaron u$s640 millones registrado en septiembre.

En términos mensuales, el dólar mayorista avanzó apenas 0,6% durante septiembre, en un contexto en el que las estimaciones privadas anticipan una inflación por encima del 1,7% de agosto.

Otro de los focos de atención del mercado está puesto en la oferta de dólares, después de un septiembre con una fuerte liquidación del sector agroexportador. De acuerdo con CIARA-CEC, las empresas del sector ingresaron u$s3.228 millones, un 17% más que durante agosto.

Con los u$s3.228 millones ingresados durante el mes, septiembre quedó como el tercer mejor registro de los últimos 25 años. De esta manera, la liquidación acumulada en 2026 alcanzó los u$s22.275 millones, todavía 22% por debajo del nivel registrado un año atrás. Según CIARA-CEC, el resultado estuvo sostenido por el flujo de embarques de maíz.

Dólar oficial y dólar blue: a cuánto cotizan hoy 1 de octubre

El dólar presenta este jueves cotizaciones dispares entre los distintos mercados. El dólar oficial se ubica en $1.495 para la compra y $1.545 para la venta, con una suba de 0,32%, mientras que el dólar blue se ofrece a $1.555 y registra una baja de 0,32%.

En tanto, los dólares financieros también muestran movimientos alcistas. El dólar MEP cotiza a $1.551,28, con una suba de 0,82%, mientras que el contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.629,80, tras avanzar 1,44%.

El dólar tarjeta, que contempla los recargos correspondientes para determinadas operaciones en moneda extranjera, cotiza a $2.008,50, con una suba de 0,32%. Por último, el dólar cripto se mantiene sin cambios en $1.628,48.

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