El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y el dólar oficial alcanzó un récord de $1.545

El riesgo país argentino volvió a superar este viernes los 600 puntos básicos , un nivel que no registraba desde hacía seis meses. El indicador elaborado por JP Morgan terminó en 609 puntos , con una suba diaria del 5,4%, mientras que el dólar oficial marcó un nuevo máximo nominal.

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País. Subieron los bonos argentinos y el riesgo país perforó los 500 puntos

Durante la jornada, el riesgo país llegó a tocar los 628 puntos antes de moderar el avance. El jueves había cerrado en 578 unidades, por lo que sumó 31 puntos en una sola rueda. Para encontrar un registro similar hay que remontarse a principios de abril de 2026.

En lo que va de septiembre, el indicador acumula una suba de 97 puntos, equivalente al 18,9% , mientras que desde finales de 2025 avanzó 38 unidades.

En el mercado cambiario, el dólar oficial aumentó $5 y cerró a $1.545 para la venta en el Banco Nación , estableciendo un nuevo récord nominal.

Los dólares financieros también operaron al alza. El MEP terminó en $1.551,93, mientras que el contado con liquidación llegó a $1.621,90, ambos con incrementos cercanos al 0,5%.

Dólar en Argentina.

La jornada coincidió además con un pago de US$795 millones al Fondo Monetario Internacional, correspondiente al primer vencimiento de capital desde 2023. Para lo que resta del año están previstos otros compromisos con el organismo: aproximadamente US$865 millones en noviembre y US$340 millones en diciembre.

Caídas de acciones y bonos argentinos

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cerraron con pérdidas de hasta 3,4%. Entre las principales bajas estuvieron Banco Macro (-3,4%), Edenor (-2,8%), YPF (-2,6%) y Telecom (-2,6%).

En Buenos Aires, el índice S&P Merval retrocedió 1,6% en pesos y 0,6% medido en dólares.

Los bonos soberanos que operan en el exterior también registraron descensos de hasta 1,1%, movimiento que incidió directamente sobre el incremento del riesgo país.