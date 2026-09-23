La suba del riesgo país condiciona la primera emisión de deuda internacional de una provincia

La fuerte baja de los bonos argentinos denominados en dólares se profundizó durante la jornada de ayer y, como consecuencia, el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 550 puntos básicos . En paralelo, Luis “Toto” Caputo afirmó en Nueva York que el Gobierno no contempla recurrir a los mercados internacionales para tomar deuda.

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Sin embargo, más allá de lo expuesto por el Ministro de Economía, el encarecimiento del financiamiento en dólares para la Argentina ya comenzó a generar dificultades.

Ahora, la atención de los inversores está concentrada en la primera salida al mercado internacional de deuda de una provincia argentina . San Juan planea realizar una emisión inaugural de bonos por un valor de hasta USD 600 millones , con un vencimiento establecido en 9 años y bajo jurisdicción de Nueva York.

El interrogante central, en medio del incremento del riesgo país , pasa por conocer cuál será el costo de financiamiento que deberá afrontar la provincia sanjuanina. Se tratará de su primer lanzamiento de deuda en los mercados internacionales desde la década de 1990 .

De acuerdo con los cálculos iniciales, el nuevo bono tendría que ofrecer un rendimiento mínimo del 9% anual en dólares. Sin embargo, el empeoramiento de las condiciones financieras registrado en los últimos días modificó el escenario y ahora el objetivo es lograr una tasa inferior al 10%. Frente a esta situación, una alternativa sería achicar el volumen de la colocación para evitar tener que incrementar demasiado el rendimiento ofrecido a los inversores.

Durante una reunión con inversores realizada en Nueva York y organizada por JP Morgan, el ministro de Economía volvió a sostener que el Gobierno está en condiciones de hacer frente a las obligaciones previstas para el próximo año sin acudir al financiamiento de los mercados internacionales.

El Gobierno evita convalidar tasas elevadas en dólares

No obstante, el escenario financiero se presenta complejo, ya que el Tesoro decidió suspender en las últimas licitaciones la oferta de bonos denominados en dólares dentro del mercado local. La medida respondió a la intención de evitar aceptar costos de financiamiento demasiado elevados en moneda estadounidense.

El punto a tener en cuenta es que el programa financiero previsto para 2027 contempla la emisión de Bonares 2029 por USD 5.000 millones. Frente a las condiciones actuales, no resulta sencillo garantizar que este cronograma pueda mantenerse sin cambios, especialmente porque el esquema fue presentado por el Gobierno a principios de julio de este año.

Desde el comienzo de la administración de Javier Milei, las provincias argentinas acumularon emisiones por USD 4.875 millones bajo legislación extranjera. Hasta el momento, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Neuquén concretaron colocaciones, por lo que San Juan se convertiría en la séptima jurisdicción provincial en acceder al mercado internacional durante el actual mandato presidencial.

El impacto del riesgo país en el acceso al financiamiento

En caso de que el riesgo país permanezca en niveles similares durante los próximos meses, esta situación podría representar una dificultad adicional para que otras provincias y compañías argentinas puedan obtener financiamiento en los mercados internacionales.

Esto implicaría un desafío adicional para el mercado cambiario, ya que disminuiría el ingreso de dólares provenientes de las provincias y empresas que obtienen financiamiento mediante emisiones de deuda en el exterior, una fuente de divisas que se mantuvo activa durante todo 2026.

Sobre la situación de San Juan, un reporte elaborado por la sociedad de bolsa Balanz señaló que la provincia es “una de las principales jurisdicciones mineras de Argentina, líder nacional en producción de cales y segunda exportadora de oro del país, con una economía diversificada que combina minería, vitivinicultura y manufactura, respaldada por una gestión fiscal prudente y sólidas métricas financieras”.

El peso de la minería en las inversiones previstas en San Juan

Dentro de las 24 propuestas que recibieron aprobación en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuatro están vinculadas con emprendimientos mineros que se desarrollarán en San Juan. En conjunto, estos proyectos contemplan desembolsos estimados en USD 21.700 millones, una cifra que representa el 38,8% del total de las inversiones comprometidas mediante este régimen oficial.

Entre los proyectos incluidos se destaca Vicuña, un ambicioso desarrollo minero enfocado en la explotación de cobre, oro y plata, llevado adelante por Vicuña Corp, compañía cuya propiedad es compartida por BHP y Lundin Mining. La iniciativa se emplaza en el área cordillerana que se extiende entre San Juan y la Región de Atacama, en Chile, y contempla una inversión inicial de USD 9.700 millones, aprobada dentro del RIGI en junio.