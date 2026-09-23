Javier Milei se reunió con Marco Rubio en Nueva York y reforzó el vínculo con Estados Unidos

En el marco de su visita a Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas , Javier Milei mantuvo un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio . Luego de la reunión, el funcionario norteamericano destacó el vínculo entre ambos países y publicó en su cuenta oficial de X.

“ Me complace ver al presidente de Argentina . Nuestra relación bilateral es sólida , y nuestro hemisferio es más seguro gracias a nuestra estrecha cooperación en temas de energía, minerales críticos y agricultura ”.

De la reunión también formaron parte Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo , en un encuentro que volvió a dejar en evidencia la cercanía entre los gobiernos de Buenos Aires y Washington , especialmente alrededor de cuestiones vinculadas con la energía, los minerales críticos y la seguridad del hemisferio. Ante una consulta de Infobae , el Canciller describió la reunión como “muy buena” y confirmó que entre los temas abordados estuvo la cuestión Malvinas, aunque prefirió no brindar detalles adicionales.

Antes de ese encuentro, Milei compartió una actividad con Donald Trump durante la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas (Shield of the Americas) , realizada en la Sala 6 de la ONU. La propuesta fue impulsada por la administración republicana con el propósito de enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico que, según el planteo de la iniciativa, actúan de manera coordinada con China e Irán .

Donald Trump permaneció alrededor de 15 minutos en la reunión, de los cuales utilizó cinco para brindar un discurso sin interrupciones. Junto al mandatario estadounidense estuvieron Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante de Comercio, Jamieson Greer; y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller.

En el transcurso de su intervención, el presidente de Estados Unidos hizo referencia a la situación argentina y afirmó: “Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo, dos veces”.

El pedido de Trump a los países aliados

Durante esa misma reunión, Trump instó a los países aliados a adoptar una postura conjunta frente al narcoterrorismo. En ese sentido, pidió que “designen formalmente a los narcoterroristas como amenazas comunes a la estabilidad y que apliquen sanciones contundentes contra las 24 organizaciones terroristas extranjeras” que fueron identificadas como tales por su administración.

El planteo realizado por Trump durante el Escudo de las Américas también repercute de manera directa sobre la política interna de Argentina. Hasta el momento, el país reconoció como terroristas a solo 6 de las 24 organizaciones incluidas en el listado elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Las otras 18 agrupaciones todavía no fueron incorporadas al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Entre ellas se encuentran el Cártel de Sinaloa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Primeiro Comando da Capital (PCC).

Qué implica para Argentina la lista de organizaciones terroristas

La incorporación de una organización al registro requiere un trámite que puede extenderse durante varios meses, debido a que en el procedimiento participan los ministerios de Relaciones Exteriores, Seguridad y Justicia.

En ese marco, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, mantiene un seguimiento cercano de las directivas impartidas por el Presidente. Desde el Gobierno admitieron que “muy seguramente en los próximos días podría haber novedades”.

Durante su gestión, Milei ya había tomado medidas en esa dirección. En 2025, el Gobierno incluyó en el listado al Tren de Aragua, el Cártel de los Soles, Los Lobos y Los Choneros. Posteriormente, en 2026, fueron declarados como organizaciones terroristas el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Chone Killers.

Acuerdo para exportar gas

Más allá de las cuestiones vinculadas con la seguridad, la estadía de Milei en Nueva York también dejó como resultado una novedad en materia económica. Este miércoles, el canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Chris Landau, firmarán un acuerdo bilateral destinado a promover inversiones en infraestructura, cuyo principal componente será un financiamiento de USD 6.000 millones para el desarrollo del proyecto Argentina LNG.

El proyecto consiste en una iniciativa de alcance multinacional que reúne a YPF, la compañía italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. La propuesta contempla el mayor Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) presentado hasta el momento, con un monto estimado en USD 51.000 millones.

Para concretar la operación se prevé la participación del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank), junto con capitales provenientes de inversores privados. La presentación oficial tendrá lugar en el Consulado de Argentina en Nueva York, durante un foro dedicado a las cadenas de suministro, la energía y el desarrollo de infraestructura.

El deterioro de la situación en los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab, profundizado por las acciones de la Guardia Revolucionaria de Irán y los hutíes de Yemen, llevó a Washington a reforzar la búsqueda de fuentes de abastecimiento energético confiables fuera de Medio Oriente.

De acuerdo con el análisis realizado por el Gobierno de Estados Unidos, Argentina podría ocupar un lugar central dentro de esa nueva red de suministros, gracias a sus importantes reservas de gas, minerales críticos y materias primas.

Como parte de su agenda en Nueva York, Milei no solo mantuvo el encuentro con Rubio, del que también participaron Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, y asistió al Escudo de las Américas. El Presidente también tiene programada una intervención ante la Asamblea General de la ONU, donde volverá a sostener los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y pedirá al Reino Unido que recurra al diálogo diplomático para resolver la disputa territorial.

El tema cobró mayor protagonismo luego de la reunión que Donald Trump mantuvo con el primer ministro británico Andy Burnham.

Primer Ministro Británico, Andy Burnham

Durante las 60 horas que permanecerá en Manhattan, la agenda de la gira contempla además distintas presentaciones ante el Club Económico de Nueva York, entidad creada en 1907 que a lo largo de su historia recibió a personalidades como Winston Churchill y Ronald Reagan. El recorrido también incluye actividades frente al Consejo de las Américas y la Fundación Federalismo y Libertad.