Javier Milei postergó la reunión de Gabinete y se concentra en su viaje a Nueva York

Javier Milei suspendió la reunión con sus ministros en Casa Rosada prevista para este lunes por su viaje a Nueva York.

El Gobierno resolvió cancelar la reunión de Gabinete que estaba programada para este lunes en la Casa Rosada. Según se explicó, la medida respondió a la necesidad de que el presidente Javier Milei concentrara toda su atención en la preparación del discurso que pronunciará ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) .

Desde Balcarce 50 explicaron que la decisión estuvo vinculada con el viaje de varios funcionarios , que provocó la ausencia de distintos integrantes del equipo, y con la preparación que lleva adelante el Presidente para el discurso que brindará el miércoles en Estados Unidos ante una amplia representación de los líderes mundiales.

Hasta el sábado, el Gobierno mantenía la convocatoria de las 10 y aseguraba que la reunión se realizaría pese al viaje del mandatario.

De esta manera, quedó aplazado un encuentro atravesado por las últimas tensiones dentro de la cúpula del Ejecutivo, surgidas a raíz de los recortes en materia de Discapacidad contemplados en el Presupuesto 2027 y de las diferencias entre Patricia Bullrich y otros integrantes del Gobierno.

El reencuentro entre Patricia Bullrich y Javier Milei, postergado

Antes de que se confirmara la cancelación, la titular de la bancada oficialista en el Senado esperaba participar de la reunión en la Casa Rosada, donde iba a mantener su primer encuentro con Milei desde que el enfrentamiento se profundizó a raíz de sus declaraciones públicas. Finalmente, ese reencuentro con la cúpula del Gobierno será este martes, durante la reunión de la mesa política.

La disputa dentro del oficialismo comenzó a tomar mayor dimensión la semana pasada, cuando la líder del bloque libertario en el Senado admitió que desconocía los cambios aplicados por el Ejecutivo en el apartado de Discapacidad, a pesar de que había formado parte de la mesa política apenas un día antes.

En medio de esa situación, Bullrich cuestionó al Ministerio de Economía, reclamó que “no la tomen por tonta” y sostuvo que no haber recibido la información correspondiente terminó perjudicando las conversaciones con los aliados.

El viernes, la senadora volvió a alimentar la controversia al publicar un video acompañado por una canción de Lali Espósito, artista que mantiene un enfrentamiento con el Gobierno. La canción elegida fue No me importa y contiene un fragmento en el que se escucha: “No voy a parar por miedo a correr, sé que quisieran poder controlarme”.

Sé que todos los "peros" tienen un "porqué" pic.twitter.com/d7GNMXCjVR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 18, 2026

Con la intención de bajar el nivel de tensión, Milei minimizó la importancia del video. Sin embargo, dentro del Gobierno, algunos funcionarios reconocieron que existe malestar por las diferencias que la senadora expone públicamente.

El viaje de Milei a Nueva York en medio de la tensión con el Reino Unido por Malvinas

En este escenario, el Gobierno decidió postergar la reunión de Gabinete. De acuerdo con fuentes oficiales, el Presidente viajará a Nueva York este lunes a las 23 y tiene previsto arribar el martes a las 9.30, según el horario argentino, al aeropuerto JFK.

Una vez en la ciudad, ese mismo martes a las 16 brindará una exposición en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además será distinguido con el premio Ohev Yisrael. Por la noche, mantendrá un encuentro con los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala i Martín.

Javier Milei habló sobre las Malvinas.

El momento central de la agenda estará concentrado en el miércoles, cuando el Presidente brindará su discurso a las 12 ante la Asamblea General. Más tarde, a las 16, participará como expositor en una conferencia dedicada a abordar cuestiones vinculadas con la libertad económica y la seguridad estratégica.

El itinerario también contempla un encuentro con empresarios convocado por el Consejo de las Américas y una reunión con el rabino Simón Jacobson. Finalmente, el jueves a las 13 ofrecerá una exposición en The Economic Club of New York y a las 21 iniciará el viaje de regreso. El arribo a Aeroparque está previsto para el viernes a las 8.30.

Por ahora, el cronograma oficial no contempla encuentros bilaterales con Donald Trump ni con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. De todos modos, en Balcarce 50 mantienen abierta la posibilidad de que se realicen gestiones durante el viaje para intentar concretar alguna de esas reuniones.

La posibilidad de que el Presidente mantenga una reunión con el mandatario republicano genera especial interés, sobre todo después de las recientes declaraciones de Trump en relación con la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

En esa línea, se prevé que el Presidente vuelva a plantear el reclamo argentino por las Islas Malvinas, en concordancia con las resoluciones del Comité de Descolonización de la ONU que instan al Reino Unido a retomar las negociaciones con la Argentina.

Reino Unido calificó de “inaceptables” las sanciones a empresas de Malvinas.

La exposición se producirá en un escenario marcado por los últimos cruces entre los gobiernos británico y argentino, que se intensificaron tras la cadena nacional de Javier Milei y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía referido al archipiélago.