Reino Unido calificó de “inaceptables” las sanciones a empresas de Malvinas. 

El Reino Unido volvió a cruzarse con Argentina por las Malvinas: calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” las sanciones contra empresas que operan en las islas y ratificó su respaldo a esas actividades.

El Reino Unido volvió a cuestionar las medidas de Argentina sobre las empresas que operan en las Islas Malvinas. Las calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” y ratificó su respaldo a quienes desarrollan negocios en el archipiélago. La declaración llegó tras la presentación del proyecto de Ley de Soberanía Nacional enviado al Congreso.

Uma Kumaran, subsecretaria de Estado Parlamentaria para los Territorios de Ultramar del gobierno británico, volvió a expresar la postura histórica de Londres sobre las Islas. “ Son británicas , sus habitantes tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como lo consideren conveniente, y ese derecho forma parte inseparable de su autodeterminación”, afirmó.

La funcionaria también afirmó que “en las últimas semanas, Argentina ha continuado amenazando a empresas e individuos” que brindan bienes y servicios a las Islas, entre ellos los vinculados al sector de hidrocarburos.

Además, calificó los cargos “contra empresas e individuos” como “inaceptables” y “sin justificación legal”, de acuerdo con el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO).

Kumaran recordó que Argentina ya implementó medidas de presión económica similares contra los habitantes de las Islas, pero aseguró que “la economía de las Islas Malvinas continúa prosperando”.

La funcionaria también defendió las oportunidades comerciales en el archipiélago y calificó de “inaceptables” y “sin justificación legal” los cargos contra empresas e individuos.

La posición oficial de Londres se suma a una serie de medidas iniciadas el 15 de septiembre, cuando se publicó la guía “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”.

El documento establece recomendaciones para empresas que operan o prestan servicios en el archipiélago y expresa la postura británica ante las acciones legales promovidas por Argentina contra firmas del sector hidrocarburífero.

La guía apareció nueve días después de que Argentina denunciara penalmente a cinco firmas vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, situado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, en la Cuenca Malvinas Norte.

La Ley de Soberanía Nacional

En medio de la tensión, este jueves se conoció la Ley de Soberanía Nacional. La iniciativa, firmada por Milei, Caputo, Presti y Santilli, busca reemplazar la Ley 26.659 de 2011 por un régimen más amplio, en línea con el Decreto 868/2026.

Mientras la normativa actual se concentra en los hidrocarburos, el nuevo proyecto extendería las restricciones a todos los recursos naturales, renovables y no renovables, en áreas que Argentina considera bajo su soberanía. Las penas podrían llegar a 20 años de prisión, junto con multas e inhabilitaciones.

El proyecto también contempla la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, bajo la coordinación de un Consejo presidido por el jefe de Estado e integrado por ministros y funcionarios de áreas estratégicas.

El esquema busca articular las herramientas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia.