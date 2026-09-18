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18 de septiembre de 2026 - 13:25
Política.

Luis Caputo confirmó que las cuentas públicas volvieron a cerrar con superávit en agosto

El Gobierno logró un resultado positivo tras afrontar los vencimientos de deuda. Entre enero y agosto, el resultado financiero acumulado fue del 0,2% del PBI.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Luis Caputo informó que el Gobierno volvió a tener superávit fiscal en agosto.

Luis Caputo informó que el Gobierno volvió a tener superávit fiscal en agosto.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que las cuentas del Estado finalizaron agosto con superávit, incluso después de afrontar los compromisos correspondientes a los vencimientos de deuda. Entre enero y agosto, el resultado primario representó el 1,1% del PBI, mientras que el resultado financiero alcanzó el 0,2% del producto.

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“Desde el inicio de la gestión, el equilibrio de las cuentas públicas se consiguió a través de un recorte del gasto estatal, al mismo tiempo que se implementó una reducción acumulada de impuestos equivalente a aproximadamente el 3% del PIB”, señaló Caputo en una publicación realizada en la red social X.

El resultado financiero positivo se explicó por la combinación de un superávit primario y los intereses de la deuda pública, descontadas las tenencias correspondientes al propio sector público, por un total de $1.354.793 millones. El titular de Hacienda también destacó que el superávit financiero mostró una variación interanual positiva del 62,8%.

Superávit fiscal: los números que explican el resultado de agosto

Durante agosto, la recaudación total del Sector Público Nacional se ubicó en $15.027.157 millones, cifra que implicó una suba del 32,2% interanual. De este modo, el incremento quedó por debajo de la inflación acumulada en ese mismo período, que alcanzó el 33,5%.

En tanto, los recursos tributarios registraron un aumento del 29,6% respecto de agosto del año anterior. En materia de gastos, el Sector Público Nacional (SPN) registró erogaciones primarias por $13.036.836 millones, lo que significó un incremento del 32,9% interanual.

Según explicó el ministro Caputo, al descontar el efecto de la inflación, el gasto primario mostró una caída real del 0,5% frente al mismo período del año anterior.

Por su parte, las prestaciones sociales implicaron un desembolso total de $8.401.245 millones, con un crecimiento del 33,7% respecto de agosto de 2025. Dentro de este conjunto, el gasto destinado a la Asignación Universal por Hijo (AUH) registró, en términos reales, un aumento interanual del 4,9%.

Luis Caputo.

Luis Caputo.

A su vez, los salarios correspondientes al sector público alcanzaron los $1.603.158 millones, cifra que representó un crecimiento del 24% interanual.

En cuanto a las transferencias corrientes, el monto destinado a este concepto llegó a $3.659.840 millones, con una variación positiva del 41,3% frente a agosto del año pasado. Desde el Ministerio de Economía señalaron que “Las correspondientes a universidades registraron un incremento de 46,4% interanual”.

En otro de los rubros, los subsidios económicos implicaron desembolsos por un total de $1.270.715 millones. Por su parte, el gasto de capital alcanzó los $403.965 millones, con especial participación de las inversiones destinadas a obras viales e infraestructura hídrica.

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