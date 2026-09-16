La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia

El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Claudio “Chiqui” Tapia en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida había sido solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsó la causa contra el presidente de la AFA.

Judiciales. La Justicia de Campana investigará una nueva denuncia contra Chiqui" Tapia y la AFA

El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Claudio “Chiqui” Tapia por una investigación de presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien también pidió avanzar con distintas pruebas. La denuncia apunta a un supuesto incremento patrimonial del 1.000% entre 2017 y 2024 , cuando Tapia ocupaba un cargo en el CEAMSE.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni , enfrentado judicialmente con Tapia. Allí sostuvo que el titular de la AFA habría registrado un significativo aumento de su patrimonio mientras ocupaba un cargo en la CEAMSE.

La documentación incorporada a la causa señala que, en 2017, Tapia declaró cuatro propiedades , con un valor fiscal total de $17 millones , un vehículo y $1,5 millones en efectivo.

La declaración jurada de 2024 mostró un patrimonio financiero significativamente mayor: Tapia informó más de $1.002 millones depositados en distintas cuentas, $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.

La relación de Tapia con la CEAMSE comenzó en 2014, cuando fue designado vicepresidente. Diez años después, en 2024, pasó a ocupar la presidencia del organismo por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La Justicia busca información sobre los movimientos de Tapia

A partir de las medidas ordenadas, la Justicia avanzará sobre el patrimonio de Tapia y buscará información sobre inmuebles, cuentas bancarias, sociedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves que haya tenido durante el período investigado.

La Justicia también pedirá información sobre sus movimientos migratorios, antecedentes laborales y remuneraciones, además de eventuales reportes de operaciones sospechosas y los cargos y pagos que recibió de la CONMEBOL.

Con toda la documentación, la Fiscalía elaborará un informe patrimonial, económico y financiero para reconstruir la evolución de los bienes y movimientos de Tapia y compararla con los ingresos declarados. Ese análisis será clave para determinar si existen elementos que permitan profundizar la investigación.