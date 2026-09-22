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22 de septiembre de 2026 - 14:31
Javier Milei

Javier Milei llegó a Nueva York y podría encontrarse con Donald Trump

El presidente, Javier Milei arribó este martes a Nueva York para participar del Escudo de las Américas y podría cruzarse con Donald Trump en la ONU.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Javier Milei arribó esta mañana a la ciudad de Nueva York, donde mañana disertará en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta noche se reunirá con Marco Rubio. (foto ilustrativa)

Javier Milei arribó esta mañana a la ciudad de Nueva York, donde mañana disertará en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta noche se reunirá con Marco Rubio. (foto ilustrativa)

    Javier Milei llegó este martes a Nueva York para iniciar una intensa agenda internacional que tendrá como punto central su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su primera jornada podría coincidir con Donald Trump en una reunión del Escudo de las Américas, aunque hasta el momento no fue confirmada una bilateral formal entre ambos presidentes.

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    El mandatario argentino arribó a Nueva York a las 8:39, hora local, acompañado por el canciller Pablo Quirno, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, y el representante argentino ante Naciones Unidas, Francisco Tropepi. Luego se trasladó hasta el Hotel Langham, en Manhattan. La llegada se produjo en una ciudad atravesada por un importante operativo de seguridad y cortes de calles debido a la presencia de decenas de jefes de Estado que participan de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

    Milei podría encontrarse con Donald Trump

    Una de las principales expectativas de la jornada pasa por un posible encuentro entre Milei y Donald Trump. Ambos tienen previsto participar durante la tarde de una sesión del Escudo de las Américas, una iniciativa regional impulsada por la administración estadounidense para coordinar acciones frente al crimen organizado y el narcotráfico. La coalición tuvo su primera cumbre en marzo de este año, en Miami, con participación argentina.

    La agenda inicialmente contemplaba la participación del canciller Pablo Quirno y del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Sin embargo, los últimos reportes indicaron que Milei y Trump también participarían de la reunión extraordinaria.

    Por ahora, no hay anunciada oficialmente una reunión bilateral exclusiva entre Milei y Trump. De concretarse un diálogo, se produciría al margen del encuentro regional en Naciones Unidas. Entre los asuntos de interés para el Gobierno argentino aparece la cuestión de las Islas Malvinas, que Milei volverá a incorporar en su discurso ante la ONU.

    Malvinas será uno de los ejes en la ONU

    El Presidente hablará este miércoles 23 de septiembre ante la Asamblea General. De acuerdo con lo anticipado por fuentes oficiales y medios que cubren la gira, el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas tendrá un lugar relevante dentro de su exposición. Milei planteará nuevamente la posición argentina y reclamará una instancia de negociación diplomática con el Reino Unido.

    También se espera que se refiera al funcionamiento de las Naciones Unidas y a la inteligencia artificial, particularmente a su posición contraria a establecer regulaciones internacionales que, según el Gobierno, puedan limitar el desarrollo tecnológico. La intervención será el momento político más importante de la gira.

    Reunión con Marco Rubio y actividades en Nueva York

    La agenda de Milei también contempla un encuentro con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, previsto para este martes por la tarde. Según la información difundida antes del viaje, será una reunión con agenda abierta sobre asuntos bilaterales y regionales.

    El Presidente participará además de una actividad en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio “Ohev Yisrael”, otorgado por autoridades de esa comunidad. Durante su estadía también tiene previstos encuentros con representantes del ámbito económico y empresarial. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya se encontraba en Nueva York antes de la llegada del Presidente y este lunes mantuvo una reunión con inversores en la sede de JP Morgan.

    Una gira de tres días en Estados Unidos

    El miércoles, después de su participación ante Naciones Unidas, Milei continuará con actividades vinculadas con política internacional y economía. Está previsto que participe de la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute. También mantendrá reuniones con empresarios vinculados al Americas Society/Council of the Americas.

    Para el jueves está programada una exposición en The Economic Club of New York y un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según la agenda informada antes del viaje.

    El regreso del Presidente a la Argentina está previsto después de completar esas actividades.

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