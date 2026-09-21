Fuerte temporal en la Costa Atlántica: la crecida del mar provocó destrozos. 

La fuerte sudestada que golpea a la Costa Atlántica ya dejó destrozos en distintas localidades bonaerenses. Monte Hermoso y Necochea fueron algunas de las ciudades más afectadas, mientras continúa la alerta naranja por intensos vientos.

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El fuerte temporal que afecta a la provincia de Buenos Aires desde el domingo mantiene a la Costa Atlántica bajo alerta naranja por intensos vientos . La sudestada ya generó destrozos en Monte Hermoso y Necochea , mientras las autoridades mantienen las advertencias para otras ciudades costeras frente al Mar Argentino .

El temporal que afecta a la Costa Atlántica bonaerense se intensificará durante las próximas horas. El SMN emitió una advertencia por fuertes vientos y anticipó que las condiciones más adversas llegarán a Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar .

El temporal comenzó a hacerse sentir con fuerza en la costa del partido de Tres Arroyos , especialmente en Claromecó, Reta y Marisol . El intenso viento y el avance del mar generaron importantes consecuencias, entre ellas daños en paradores, sectores afectados de la costa y una fuerte erosión de las playas .

Monte Hermoso también quedó entre las localidades más afectadas por el temporal. Durante toda la jornada se registraron fuertes vientos del sur y un importante aumento del nivel del mar, que comenzó a avanzar sobre la costanera.

INFO> Se reportan daños en algunas bajadas y balnearios de Monte Hermoso debido al fuerte oleaje. #MonteHermoso #sudestada #CostaAtlantica pic.twitter.com/T1TajtfFZF — Juan Ayoroa (@JuaniAyoroaOK) September 21, 2026

En algunos sectores, el agua llegó hasta mitad de cuadra y generó anegamientos, mientras que distintos paradores instalados sobre la playa sufrieron las consecuencias de la crecida. Frente a este escenario, las autoridades y especialistas recomiendan mantenerse alejados de la costa debido a la fuerza de las olas.

Debido a la vigencia de la alerta naranja por fuertes vientos y las condiciones adversas, el municipio decidió suspender las actividades educativas, deportivas y culturales.

La medida también alcanza a los Centros de Desarrollo Infantil Evita 1 y 2, que no funcionarán durante el turno tarde. En paralelo, la Jefatura Distrital de Educación determinó suspender las actividades presenciales de los turnos tarde y noche en todos los niveles y modalidades educativas del distrito.

De acuerdo con las estimaciones, el Puerto de Mar del Plata alcanzará una altura de 2,40 metros a las 15, mientras que en San Clemente del Tuyú, a la altura del muelle, se espera también una crecida de 2,40 metros a las 17.

Ante la continuidad del temporal, distintos organismos municipales recomendaron a los vecinos permanecer en sus viviendas y limitar los desplazamientos a situaciones de extrema necesidad. En varias localidades costeras ya se registran calles anegadas y, según las previsiones, el mal estado del mar y los fuertes vientos continuarán durante las próximas horas.

¿Qué pasó en Mar del Plata?

El temporal también amenaza los festejos del Día del Estudiante en Mar del Plata. La ciudad comenzó la semana bajo una doble alerta del SMN, con nivel amarillo durante la mañana y naranja por la tarde.

El pronóstico indica vientos del sudoeste de entre 42 y 50 km/h, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar entre 88 y 97 km/h en horas de la tarde.

Por el momento, en La Feliz las clases del nivel primario se desarrollaron con normalidad, mientras que las escuelas secundarias permanecieron sin actividad por el Día del Estudiante.

Sin embargo, el panorama podría cambiar: el Comité de Emergencia analiza la evolución del temporal junto a meteorólogos de la provincia y se esperan posibles novedades durante las próximas horas.

El temporal también es seguido de cerca por las autoridades de Mar del Plata. Alfredo Rodríguez, director de Defensa Civil municipal, indicó que hasta las 10 de la mañana “no hubo denuncias significativas desde anoche hasta hoy”, aunque remarcó que “el viento se hace sentir” en distintos sectores de la ciudad.