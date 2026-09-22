El Carmen sumó su sexta representante provincial en la historia de la FNE

Representantes de El Carmen en las elecciones provinciales de la FNE.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes volvió a tener a El Carmen como protagonista. La elección de Morella López como representante provincial de Jujuy 2026 sumó un nuevo nombre a una historia que comenzó hace casi cuatro décadas y que ya cuenta con seis jóvenes del departamento distinguidas a nivel provincial.

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FNE 2026. La dura historia de Morella, representante de El Carmen: "Hubo momentos en los que creía que no podía más"

Desde María Pía Austerlitz en 1988 hasta la reciente elección de Morella López, El Carmen logró dejar su marca en diferentes generaciones de la FNE.

La historia comenzó en 1988 , cuando María Pía Austerlitz consiguió la representación provincial y se convirtió en la primera joven de El Carmen de esta lista histórica.

Cinco años después, en 1993 , llegó el turno de Gabriela López , quien volvió a colocar al departamento entre los principales protagonistas de la tradicional fiesta estudiantil jujeña.

Hubo que esperar hasta 2011 para que El Carmen celebrara nuevamente. Ese año, Iris Yáñez fue elegida y sumó el tercer nombre a la historia del departamento en la elección provincial.

Iris Yañez, reina salient

La nómina completa quedó conformada de la siguiente manera:

1988: María Pía Austerlitz

María Pía Austerlitz 1993: Gabriela López

Gabriela López 2011: Iris Yáñez

Iris Yáñez 2018: Luciana Garzón Giacoppo

Luciana Garzón Giacoppo 2019: Mikaela Viscarra

Mikaela Viscarra 2026: Morella López

Dos años consecutivos de festejos para El Carmen

Uno de los momentos más destacados llegó en 2018 y 2019, cuando El Carmen consiguió dos representantes provinciales de manera consecutiva.

En 2018 fue elegida Luciana Garzón Giacoppo, mientras que al año siguiente Mikaela Viscarra mantuvo la representación provincial en manos del departamento.

Aquellas dos elecciones consecutivas marcaron una etapa particular dentro de la historia de El Carmen en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Morella López se sumó a la historia en la FNE 2026

Siete años después de la última elección para el departamento, la joven Morella López volvió a llevar a El Carmen a lo más alto de la instancia provincial.

Su elección durante la FNE 2026 permitió alcanzar las seis representantes provinciales y extender una historia que atraviesa distintas generaciones.

Una historia que comenzó en 1988

Entre la primera elección de María Pía Austerlitz y la consagración de Morella López pasaron 38 años. Durante ese período, seis jóvenes representaron a El Carmen y lograron alcanzar la máxima distinción provincial de la fiesta.