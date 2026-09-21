lunes 21 de septiembre de 2026
21 de septiembre de 2026 - 20:12
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FNE 2026: viví lo mejor de la Elección Provincial

Las representantes de los distintos departamentos de Jujuy fueron protagonistas de una nueva noche de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Las elegidas.

Las elegidas.

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La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) volvió a reunir este lunes a estudiantes y familias de toda la provincia en Ciudad Cultural, donde se desarrolló la esperada Elección Provincial dónde se conoció que Morella de El Carmen será la representante provincial 2026.

Como ocurre durante las instancias de la FNE, Canal 4 lleva toda la fiesta a cada rincón de Jujuy y del país, con una transmisión especial a través del canal de YouTube de Canal 4, TodoJujuy.com y todas sus plataformas digitales.

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La emoción de la flamante soberana

Morella Kiara Gira López fue elegida como la nueva representante de Jujuy y, tras recibir la distinción, dedicó unas emotivas palabras a quienes la acompañaron durante la noche.

“Me enorgullece representar a mi colegio, a El Carmen y ahora a la provincia de Jujuy”, expresó emocionada. Luego, dejó un mensaje especialmente dirigido a quienes atraviesan momentos difíciles: “Su felicidad vale. No vale llorar por una persona que les hace daño. Sean fuertes y sigan adelante a pesar de las dificultades”.

La joven también explicó el significado de su vestuario. Eligió el color naranja en homenaje a las personas que sufrieron bullying y señaló que las flores que llevaba representaban “el renacimiento de todos ustedes”.

MORELLA KIARA GIRA LÓPEZ ES LA REPRESENTANTE DE JUJUY

Embajadora de las Yungas: Abril Lauriero Lops de San Pedro

San Pedro: Abril Lauriero Lops, del Colegio San Agustín.

San Pedro: Abril Lauriero Lops, del Colegio San Agustín.

Abril Lauriero Lops de San Pedro.

Abril Lauriero Lops de San Pedro.

Embajadora de la Puna: Elisa Cavanna de Yavi

Elisa Cavanna.

Elisa Cavanna.

Yavi: Elisa Cavanna, de la Escuela de Comercio N° 1 de La Quiaca.

Yavi: Elisa Cavanna, de la Escuela de Comercio N° 1 de La Quiaca.

Embajadora de la Quebrada: Jenifer Quispe

Humahuaca: Jenifer Quispe, del Colegio Polimodal N° 8 de Humahuaca.

Humahuaca: Jenifer Quispe, del Colegio Polimodal N° 8 de Humahuaca.

Morella de El Carmen es la embajador de Región Valles

Morella Gira López, embajadora de los Valles.

Morella Gira López, embajadora de los Valles.

Palpalá Victoria Dietz, del Colegio N° 1 “D. F. Sarmiento”.

Palpalá Victoria Dietz, del Colegio N° 1 “D. F. Sarmiento”.

Ganadora del proyecto social: representante de Cochinoca

Región Puna

Yavi: Elisa Cavanna, de la Escuela de Comercio N° 1 de La Quiaca.

Yavi: Elisa Cavanna, de la Escuela de Comercio N° 1 de La Quiaca.

Susques: Jocelyn Soriano, del Colegio Secundario N° 20 de Catua.

Susques: Jocelyn Soriano, del Colegio Secundario N° 20 de Catua.

Cochinoca: Antonela Chañi, de la Escuela Agrotécnica N° 8 de Abra Pampa.

Cochinoca: Antonela Chañi, de la Escuela Agrotécnica N° 8 de Abra Pampa.

Santa Catalina: Blanca Laime, del Secundario N° 9 de Ciénaga de Paicone.

Santa Catalina: Blanca Laime, del Secundario N° 9 de Ciénaga de Paicone.

Rinconada: Jocelyn Vázquez, del Polimodal N° 4 de Rinconada.

Rinconada: Jocelyn Vázquez, del Polimodal N° 4 de Rinconada.

Representantes de las Yungas

San Pedro: Abril Lauriero Lops, del Colegio San Agustín.

San Pedro: Abril Lauriero Lops, del Colegio San Agustín.

Ledesma: Iara Crespo, del Colegio Técnico Herminio Arrieta.

Ledesma: Iara Crespo, del Colegio Técnico Herminio Arrieta.

Santa Bárbara: Valentina Martínez, del Bachillerato N° 5 de Palma Sola.

Santa Bárbara: Valentina Martínez, del Bachillerato N° 5 de Palma Sola.

Valle Grande: Soledad Balcarce, del Secundario N° 57 de Caspalá. (1)

Valle Grande: Soledad Balcarce, del Secundario N° 57 de Caspalá. (1)

La elección desde el dron de Todo Jujuy

Representantes de la Quebrada

Tumbaya Camila Vilmonte, del Bachillerato N° 18 de Purmamarca.

Tumbaya Camila Vilmonte, del Bachillerato N° 18 de Purmamarca.

Humahuaca Jenifer Quispe, del Colegio Polimodal N° 8 de Humahuaca.

Humahuaca Jenifer Quispe, del Colegio Polimodal N° 8 de Humahuaca.

Tilcara: Catalina Gordillo Aguaysol, de ENDEC Tilcara.

Tilcara: Catalina Gordillo Aguaysol, de ENDEC Tilcara.

Representantes de los Valles

San Antonio: Alejandra Aramayo, del Bachillerato N° 17 de San Antonio.

San Antonio: Alejandra Aramayo, del Bachillerato N° 17 de San Antonio.

Palpalá Victoria Dietz, del Colegio N° 1 “D. F. Sarmiento”.

Palpalá Victoria Dietz, del Colegio N° 1 “D. F. Sarmiento”.

Palpalá Victoria Dietz, del Colegio N° 1 “D. F. Sarmiento”.

Palpalá Victoria Dietz, del Colegio N° 1 “D. F. Sarmiento”.

Palpalá Victoria Dietz, del Colegio N° 1 “D. F. Sarmiento”.

Palpalá Victoria Dietz, del Colegio N° 1 “D. F. Sarmiento”.

Representantes Provinciales con IA

"Me voy muy feliz"

Victoria se despidió.

Victoria se despidió.

Victoria Zamar, representante provincial 2025 habló y se mostró contenta: "Hoy es un día de mucha emoción, me toca despedirme de uno de los momentos más lindos y significativos de mi vida. Ser reina provincial fue mucho más que una corona, fue una experiencia que me permitió conocer gente hermosa. Me voy muy feliz, esta fiesta me permitió conocer gente increíble y una versión mía mucho mejor".

"Les agradezco a todos por los momentos hermoso que viví, que los llevaré en mi corazón. Hay recuerdos muy lindos como viajar al interior de mi provincia y amistades que quedarán por siempre en mi corazón. A todos los estudiantes quiero decirles que no necesitan de un premio o corona para sentirse importantes así que anímense, sueñen y créanse capaces de lograr todo", agregó.

Comenzó la Elección Provincial

Elección Provincial de la FNE 2026.

Elección Provincial de la FNE 2026.

Las candidatas a fondo

Llueve en Ciudad Cultural

Representantes provinciales por departamento

Valles: El Carmen (2), Dr. Manuel Belgrano (4) y Palpalá (1).

Quebrada: Tilcara (5) y Humahuaca (1).

Puna: Susques (3), Santa Catalina (1), Yavi (1) y Cochinoca (1).

Yungas: San Pedro (4), Santa Bárbara (1) y Ledesma (1).

Departamentos sin reinas provinciales

Valles: Palpalá y San Antonio

Quebrada: Humahuaca y Tumbaya

Yungas: Ledesma, Valle Grande y Santa Bárbara

Puna: Rinconada, Santa Catalina, Susques y Cochinoca

Jurados de la Elección Provincial 2026

* Inés Pusy González – Administradora del Teatro Mitre

* Marili Vera – Artista Plástica

* Florencia Cardarelli – Modelo internacional – Reina Provincial de los Estudiantes 2014

* Josefina Blanco – Representante Provincial de los Estudiantes 2024

* Mateo Lautaro Ybarrola – Paje 10 Provincial 2024

* Yanina Valdez Spaventa - Gerente de Recursos Humanos de Hierros La Quiaca SRL

Las candidatas departamentales

Cómo sigue la agenda de la FNE 2026

Martes 22 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 horas en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre

. 42° Congreso Nacional de la Juventud desde las 8 en el Centro de Innovación Educativa

. Desfile Doble desde las 20 horas

. Fun Fest de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre

. Día del Carrocero de 14 a 17 horas en Ciudad Cultural

. Desfile Doble desde las 20 horas

Viernes 25 de septiembre

. Elección Representante Nacional desde las 21 horas en el estadio 23 de Agosto

Sábado 26 de septiembre

. Desfile con Entrega de Premios desde las 20 horas

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