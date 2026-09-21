FNE 2026: viví lo mejor de la Elección Provincial

La emoción de la flamante soberana

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Morella Kiara Gira López fue elegida como la nueva representante de Jujuy y, tras recibir la distinción, dedicó unas emotivas palabras a quienes la acompañaron durante la noche.

“Me enorgullece representar a mi colegio, a El Carmen y ahora a la provincia de Jujuy”, expresó emocionada. Luego, dejó un mensaje especialmente dirigido a quienes atraviesan momentos difíciles: “Su felicidad vale. No vale llorar por una persona que les hace daño. Sean fuertes y sigan adelante a pesar de las dificultades”.

La joven también explicó el significado de su vestuario. Eligió el color naranja en homenaje a las personas que sufrieron bullying y señaló que las flores que llevaba representaban “el renacimiento de todos ustedes”.