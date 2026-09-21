FNE 2026: viví lo mejor de la Elección Provincial

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) volvió a reunir este lunes a estudiantes y familias de toda la provincia en Ciudad Cultural, donde se desarrolló la esperada Elección Provincial dónde se conoció que Morella de El Carmen será la representante provincial 2026.
La emoción de la flamante soberana
Morella Kiara Gira López fue elegida como la nueva representante de Jujuy y, tras recibir la distinción, dedicó unas emotivas palabras a quienes la acompañaron durante la noche.
“Me enorgullece representar a mi colegio, a El Carmen y ahora a la provincia de Jujuy”, expresó emocionada. Luego, dejó un mensaje especialmente dirigido a quienes atraviesan momentos difíciles: “Su felicidad vale. No vale llorar por una persona que les hace daño. Sean fuertes y sigan adelante a pesar de las dificultades”.
La joven también explicó el significado de su vestuario. Eligió el color naranja en homenaje a las personas que sufrieron bullying y señaló que las flores que llevaba representaban “el renacimiento de todos ustedes”.