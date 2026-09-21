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21 de septiembre de 2026 - 23:16
Jujuy.

FNE 2026: Comienza el Congreso de la Juventud con más de 180 participantes de toda la provincia

La 42° edición del Congreso Nacional de la Juventud de la FNE se realizará este martes y miércoles en Ciudad Cultural.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El Congreso Nacional de la Juventud será una de las actividades centrales de la FNE 2026 y abordará educación, convivencia y habilidades socioemocionales. Bajo el lema “Creativa-Mente transforma tu futuro”, estudiantes jujeños compartirán proyectos, ideas y propuestas durante dos jornadas.

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El Congreso Nacional de la Juventud tendrá este año su 42° edición dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. Las jornadas centrales se realizarán el martes 22 y miércoles 23 de septiembre, con estudiantes que debatirán, intercambiarán experiencias y elaborarán propuestas sobre problemáticas vinculadas con las juventudes.

La actividad comenzará a las 9 de la mañana en el Centro de Innovación Educativa y se desarrollará durante dos jornadas. El Congreso forma parte de la agenda especial por los 75 años de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

“Creativa-Mente transforma tu futuro”, el lema de 2026

La propuesta de esta edición se desarrolla bajo el lema “Creativa-Mente transforma tu futuro”, con una consigna orientada a que los estudiantes no sean solamente espectadores, sino protagonistas de espacios de discusión, creación y presentación de iniciativas.

El objetivo es generar un ámbito donde los jóvenes puedan debatir, crear y proyectar ideas en conjunto, poniendo sobre la mesa los desafíos que atraviesan en la actualidad y posibles respuestas desde su propia mirada.

Ejes de debate

Para este año el Ministerio de Educación de Jujuy adelantó que se incorporaron líneas de impacto social relacionadas con las políticas educativas actuales. Los tres ejes destacados son:

Educación Inclusiva.

Habilidades Socioemocionales.

Convivencia Digital y Escolar.

Estas temáticas apuntan a llevar al debate asuntos que forman parte de la vida cotidiana dentro y fuera de las escuelas, desde la inclusión hasta las relaciones entre estudiantes y los desafíos que genera el uso permanente de entornos digitales.

Congreso de la Juventud - Imagen de archivo

Congreso de la Juventud - Imagen de archivo

La nómina para la instancia nacional tiene 182 jujeños

La nómina de estudiantes de Jujuy que participarán de la instancia nacional del Congreso 2026 está compuesto por 182 jóvenes de establecimientos educativos de distintas regiones de la provincia.

Hay representantes de escuelas de San Salvador de Jujuy, Palpalá, Lozano, Reyes, Susques, Abra Pampa, La Quiaca, Cusi Cusi, Humahuaca, Huacalera, Maimará, Tilcara, San Pedro, Palma Sola, Calilegua, Mendieta, Perico, El Carmen, Las Pampitas y Los Alisos, entre otras localidades.

La composición del listado refleja uno de los objetivos que la organización buscó fortalecer durante 2026: que el Congreso no se concentre únicamente en la capital y permita que estudiantes de las diferentes regiones tengan participación.

Congreso de la juventud y encuentros regionales

El trabajo de la 42° edición comenzó varios meses antes de las jornadas de septiembre. En mayo, La Quiaca fue sede del Regional Puna, con la participación de casi 100 estudiantes de distintos establecimientos de esa región.

Durante ese encuentro, los jóvenes presentaron y debatieron proyectos vinculados, entre otros temas, con la producción artesanal y el desarrollo turístico de la Puna. La actividad marcó además el regreso de una modalidad descentralizada del Congreso.

En junio, la propuesta llegó a San Pedro de Jujuy, donde más de 100 estudiantes y docentes de la región de las Yungas participaron de espacios de formación y debate. Allí se trabajaron contenidos relacionados con emprendedurismo, desarrollo de proyectos, planificación estratégica e iniciativas estudiantiles, mientras los docentes participaron de espacios vinculados con salud mental y desafíos dentro de las comunidades educativas.

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