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24 de septiembre de 2026 - 14:06
País.

El dólar oficial cotiza a $1540 en el Banco Central y registra un nuevo máximo

El dólar oficial aumentó $5 durante este jueves y el riesgo país se acercaba a los 570 puntos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El&nbsp;dólar oficial&nbsp;

El dólar oficial 

La cotización de la moneda norteamericana aumentó durante ese jueves $5 llevando al dólar oficial a $1540, un nuevo máximo, en las pantallas del Banco Nación. Así también caen las acciones argentinas en Wall Street y los bonos anotan pérdidas de hasta un 1%.

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En relación dólar Blue el mismo llegó a cotizar $1560 en algunos sectores de Buenos Aires. En ese marco de una jornada cambiante, el riesgo país, durante el mediodía de este jueves, se acercaba a los 570 puntos básicos.

El índice que elabora JP Morgan, y que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, se ubicaba en los 565 puntos, en medio de un comportamiento dispar de los bonos soberanos argentinos en dólares que anotaban pérdidas de hasta 1%.

Las cotizaciones financieras marcaban, minutos antes de las 14, que el dólar MEP se negociaba a $1540,37; el contado con liquidación alcanzaba los $1616,88 y el dólar tarjeta 2002.

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