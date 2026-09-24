El dólar oficial cotiza a $1540 en el Banco Central y registra un nuevo máximo

El dólar oficial

La cotización de la moneda norteamericana aumentó durante ese jueves $5 llevando al dólar oficial a $1540, un nuevo máximo, en las pantallas del Banco Nación. Así también caen las acciones argentinas en Wall Street y los bonos anotan pérdidas de hasta un 1%.

En relación dólar Blue el mismo llegó a cotizar $1560 en algunos sectores de Buenos Aires. En ese marco de una jornada cambiante, el riesgo país, durante el mediodía de este jueves, se acercaba a los 570 puntos básicos.

El índice que elabora JP Morgan, y que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, se ubicaba en los 565 puntos, en medio de un comportamiento dispar de los bonos soberanos argentinos en dólares que anotaban pérdidas de hasta 1%.

Las cotizaciones financieras marcaban, minutos antes de las 14, que el dólar MEP se negociaba a $1540,37; el contado con liquidación alcanzaba los $1616,88 y el dólar tarjeta 2002.

Noticia en desarrollo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.