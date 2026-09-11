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11 de septiembre de 2026 - 20:18
Economía.

El riesgo país cerró en 485 puntos: el nivel más bajo en un mes

El indicador de JP Morgan volvió a retroceder, mientras las acciones y los bonos argentinos cerraron una jornada negativa y el dólar oficial bajó.

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Por  Federico Franco
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La baja se produjo en una jornada marcada por movimientos dispares en los mercados. Mientras el riesgo país retrocedió, las acciones y los bonos argentinos cerraron con pérdidas, luego de negociar de mayor a menor durante el día.

El S&P Merval cayó 1,9% y terminó en 3.098.898 puntos, interrumpiendo una racha de tres jornadas consecutivas de subas. En tanto, los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraron una baja promedio del 0,1%.

Qué pasó con las acciones argentinas

Entre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street predominó el resultado negativo. Las mayores bajas fueron para Adecoagro, con -4,8%; Loma Negra, con -3,5%; y Vista Energy, con -3,4%.

Riesgo Pa&iacute;s.

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El contexto internacional también tuvo peso en la jornada. Los principales índices de Wall Street avanzaron entre 0,9% y 1%, después de conocerse un dato de inflación en Estados Unidos en línea con las expectativas.

Al mismo tiempo, la tasa del bono del Tesoro estadounidense a diez años cerró en 4,975% anual, su mayor nivel desde febrero de 2023, un movimiento que incidió sobre la evolución del riesgo país argentino.

Bajó el dólar oficial

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró en $1.508,50, con una baja de $4,50, equivalente al 0,3%. El volumen negociado alcanzó los USD 835,4 millones.

Por su parte, el dólar al público bajó $5 y terminó en $1.530 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue cerró sin cambios en $1.545.

El Banco Central compró USD 5 millones durante la jornada y las reservas internacionales brutas finalizaron en USD 50.469 millones, luego de retroceder USD 37 millones.

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