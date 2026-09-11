El riesgo país cerró en 485 puntos: el nivel más bajo en un mes

El riesgo país argentino volvió a bajar este viernes y cerró en 485 puntos básicos, seis unidades menos que en la jornada anterior. De esta manera, el indicador elaborado por JP Morgan alcanzó su nivel más bajo desde el 14 de agosto.
La baja se produjo en una jornada marcada por movimientos dispares en los mercados. Mientras el riesgo país retrocedió, las acciones y los bonos argentinos cerraron con pérdidas, luego de negociar de mayor a menor durante el día.
El S&P Merval cayó 1,9% y terminó en 3.098.898 puntos, interrumpiendo una racha de tres jornadas consecutivas de subas. En tanto, los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraron una baja promedio del 0,1%.
Qué pasó con las acciones argentinas
Entre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street predominó el resultado negativo. Las mayores bajas fueron para Adecoagro, con -4,8%; Loma Negra, con -3,5%; y Vista Energy, con -3,4%.
El contexto internacional también tuvo peso en la jornada. Los principales índices de Wall Street avanzaron entre 0,9% y 1%, después de conocerse un dato de inflación en Estados Unidos en línea con las expectativas.
Al mismo tiempo, la tasa del bono del Tesoro estadounidense a diez años cerró en 4,975% anual, su mayor nivel desde febrero de 2023, un movimiento que incidió sobre la evolución del riesgo país argentino.
Bajó el dólar oficial
En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró en $1.508,50, con una baja de $4,50, equivalente al 0,3%. El volumen negociado alcanzó los USD 835,4 millones.
Por su parte, el dólar al público bajó $5 y terminó en $1.530 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue cerró sin cambios en $1.545.
El Banco Central compró USD 5 millones durante la jornada y las reservas internacionales brutas finalizaron en USD 50.469 millones, luego de retroceder USD 37 millones.
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