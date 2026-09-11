El riesgo país cerró en 485 puntos: el nivel más bajo en un mes

El riesgo país argentino volvió a bajar este viernes y cerró en 485 puntos básicos , seis unidades menos que en la jornada anterior. De esta manera, el indicador elaborado por JP Morgan alcanzó su nivel más bajo desde el 14 de agosto .

Economía El riesgo país registró una nueva caída y se acercó a los 400 puntos

La baja se produjo en una jornada marcada por movimientos dispares en los mercados. Mientras el riesgo país retrocedió, las acciones y los bonos argentinos cerraron con pérdidas , luego de negociar de mayor a menor durante el día.

El S&P Merval cayó 1,9% y terminó en 3.098.898 puntos , interrumpiendo una racha de tres jornadas consecutivas de subas. En tanto, los bonos soberanos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraron una baja promedio del 0,1%.

Entre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street predominó el resultado negativo. Las mayores bajas fueron para Adecoagro, con -4,8%; Loma Negra, con -3,5%; y Vista Energy, con -3,4% .

Riesgo País.

El contexto internacional también tuvo peso en la jornada. Los principales índices de Wall Street avanzaron entre 0,9% y 1%, después de conocerse un dato de inflación en Estados Unidos en línea con las expectativas.

Al mismo tiempo, la tasa del bono del Tesoro estadounidense a diez años cerró en 4,975% anual, su mayor nivel desde febrero de 2023, un movimiento que incidió sobre la evolución del riesgo país argentino.

Bajó el dólar oficial

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró en $1.508,50, con una baja de $4,50, equivalente al 0,3%. El volumen negociado alcanzó los USD 835,4 millones.

Por su parte, el dólar al público bajó $5 y terminó en $1.530 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue cerró sin cambios en $1.545.

El Banco Central compró USD 5 millones durante la jornada y las reservas internacionales brutas finalizaron en USD 50.469 millones, luego de retroceder USD 37 millones.