martes 18 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2026 - 19:12
Economía

El riesgo país pasó los 500 puntos y las acciones argentinas bajaron hasta 4%

El riesgo país se disparó hasta los 510 puntos básicos y volvió a ubicarse por encima de los 500 puntos, algo que no ocurría desde el 25 de mayo.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El riesgo país pasó los 500 puntos y las acciones argentinas bajaron hasta 4%.&nbsp;

El riesgo país pasó los 500 puntos y las acciones argentinas bajaron hasta 4%. 

Los activos argentinos volvieron a quedar bajo presión. El riesgo país superó los 500 puntos básicos, en su nivel más elevado desde fines de mayo, y los bonos soberanos profundizaron las bajas de las últimas jornadas.

Lee además
Acuerdo entre Nación y los gobernadores del Norte Grande.
País.

Nación y el Norte Grande llegaron a un acuerdo por las zonas cálidas
Visita del papa León XIV a Argentina
País.

Visita del papa León XIV a Argentina: homenaje a Francisco y posibles asuetos

El riesgo país trepó por encima de los 500 puntos

El riesgo país cerró este martes en 510 puntos básicos, 21 unidades por encima del cierre del viernes, lo que representó un avance del 4,29%. El indicador alcanzó así su nivel más alto desde el 25 de mayo (514 puntos) y quedó lejos de los 402 puntos que había tocado a mediados de julio, su mínimo durante el gobierno de Javier Milei.

El riesgo país acumula un incremento de 80 puntos en lo que va de agosto y volvió a alejarse de los mínimos registrados a mediados de julio, cuando el mercado reaccionó favorablemente a la mejora de la calificación crediticia argentina por parte de Moody’s.

Para los analistas, la proximidad de las elecciones, sumada a las señales dispares que muestra la economía real, contribuyó al avance del riesgo país. En este contexto, los bonos argentinos perdieron correlación con la deuda de otros mercados de la región.

A este escenario se sumaron los resultados de varias encuestas de opinión pública, que mostraron un deterioro en la imagen del Gobierno y un mayor peso de las preocupaciones económicas. Entre ellas, la actividad y el desempleo quedaron entre los principales problemas señalados por los argentinos.

Bonos, dólar y acciones: cómo operaron en medio de la suba del riesgo país

La jornada también fue negativa para los activos argentinos en Nueva York: las acciones locales que operan en Wall Street llegaron a caer hasta 4%.

Las bajas más pronunciadas entre los papeles argentinos en Wall Street correspondieron a Corporación América (-4,3%), YPF (-3,8%) y Banco Macro (-3,5%). A nivel local, el S&P Merval cayó 1,9% en pesos y 2,6% medido en dólares.

La presión también alcanzó a la deuda soberana: los bonos argentinos en dólares retrocedieron hasta 1,7% en el exterior, lo que impulsó al alza el riesgo país.

En el frente cambiario, el dólar oficial avanzó $5 y llegó a $1515 para la venta en el Banco Nación. A su vez, el mayorista escaló $7,50 y cerró en $1495, respecto de la última rueda previa.

Los dólares financieros también terminaron la jornada en terreno positivo: el MEP se ubicó en $1517,76 y el CCL subió 0,7%, hasta $1580,76.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Nación y el Norte Grande llegaron a un acuerdo por las zonas cálidas

Visita del papa León XIV a Argentina: homenaje a Francisco y posibles asuetos

Paro Universitario: "una semana donde recordamos nuestras reivindicaciones", dijeron desde ADIUNJU

Carlos Sadir participó de un encuentro sobre minería con referentes del sector y otros gobernadores

Los precios mayoristas aceleraron en julio: subieron 0,8% y acumulan 16,6% en el año

Lo que se lee ahora
Charo Mayolga Bernardi es la nueva representante de los estudiantes de Río Negro
FNE 2026

Charo Mayolga Bernardi es la nueva representante de los estudiantes de Río Negro

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco video
Jujuy.

Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco

La fiebre es uno de los principales síntomas de la brucelosis. video
Salud.

Detectan dos casos de brucelosis humana en Jujuy y piden extremar la precaución

Cuesta de Lipán: dos tragedias en un mes y una ruta que pide cautela
Jujuy.

Cuesta de Lipán: dos tragedias en un mes y una ruta que pide cautela

Brucelosis.
Salud.

Brucelosis en Jujuy: qué es, cómo se contagia y cómo prevenirla

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).
SMN.

El SMN renovó las alertas por viento en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel