El riesgo país pasó los 500 puntos y las acciones argentinas bajaron hasta 4%.

Los activos argentinos volvieron a quedar bajo presión. El riesgo país superó los 500 puntos básicos, en su nivel más elevado desde fines de mayo, y los bonos soberanos profundizaron las bajas de las últimas jornadas.

País. Nación y el Norte Grande llegaron a un acuerdo por las zonas cálidas

El riesgo país cerró este martes en 510 puntos básicos , 21 unidades por encima del cierre del viernes, lo que representó un avance del 4,29% . El indicador alcanzó así su nivel más alto desde el 25 de mayo (514 puntos) y quedó lejos de los 402 puntos que había tocado a mediados de julio, su mínimo durante el gobierno de Javier Milei .

El riesgo país acumula un incremento de 80 puntos en lo que va de agosto y volvió a alejarse de los mínimos registrados a mediados de julio , cuando el mercado reaccionó favorablemente a la mejora de la calificación crediticia argentina por parte de Moody’s .

Para los analistas, la proximidad de las elecciones , sumada a las señales dispares que muestra la economía real, contribuyó al avance del riesgo país . En este contexto, los bonos argentinos perdieron correlación con la deuda de otros mercados de la región.

A este escenario se sumaron los resultados de varias encuestas de opinión pública, que mostraron un deterioro en la imagen del Gobierno y un mayor peso de las preocupaciones económicas. Entre ellas, la actividad y el desempleo quedaron entre los principales problemas señalados por los argentinos.

Bonos, dólar y acciones: cómo operaron en medio de la suba del riesgo país

La jornada también fue negativa para los activos argentinos en Nueva York: las acciones locales que operan en Wall Street llegaron a caer hasta 4%.

Las bajas más pronunciadas entre los papeles argentinos en Wall Street correspondieron a Corporación América (-4,3%), YPF (-3,8%) y Banco Macro (-3,5%). A nivel local, el S&P Merval cayó 1,9% en pesos y 2,6% medido en dólares.

La presión también alcanzó a la deuda soberana: los bonos argentinos en dólares retrocedieron hasta 1,7% en el exterior, lo que impulsó al alza el riesgo país.

En el frente cambiario, el dólar oficial avanzó $5 y llegó a $1515 para la venta en el Banco Nación. A su vez, el mayorista escaló $7,50 y cerró en $1495, respecto de la última rueda previa.

Los dólares financieros también terminaron la jornada en terreno positivo: el MEP se ubicó en $1517,76 y el CCL subió 0,7%, hasta $1580,76.