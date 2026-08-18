El riesgo país pasó los 500 puntos y las acciones argentinas bajaron hasta 4%. 

Los activos argentinos volvieron a quedar bajo presión. El riesgo país superó los 500 puntos básicos, en su nivel más elevado desde fines de mayo, y los bonos soberanos profundizaron las bajas de las últimas jornadas.
El riesgo país trepó por encima de los 500 puntos
El riesgo país cerró este martes en 510 puntos básicos, 21 unidades por encima del cierre del viernes, lo que representó un avance del 4,29%. El indicador alcanzó así su nivel más alto desde el 25 de mayo (514 puntos) y quedó lejos de los 402 puntos que había tocado a mediados de julio, su mínimo durante el gobierno de Javier Milei.
El riesgo país acumula un incremento de 80 puntos en lo que va de agosto y volvió a alejarse de los mínimos registrados a mediados de julio, cuando el mercado reaccionó favorablemente a la mejora de la calificación crediticia argentina por parte de Moody’s.
Para los analistas, la proximidad de las elecciones, sumada a las señales dispares que muestra la economía real, contribuyó al avance del riesgo país. En este contexto, los bonos argentinos perdieron correlación con la deuda de otros mercados de la región.
A este escenario se sumaron los resultados de varias encuestas de opinión pública, que mostraron un deterioro en la imagen del Gobierno y un mayor peso de las preocupaciones económicas. Entre ellas, la actividad y el desempleo quedaron entre los principales problemas señalados por los argentinos.
Bonos, dólar y acciones: cómo operaron en medio de la suba del riesgo país
La jornada también fue negativa para los activos argentinos en Nueva York: las acciones locales que operan en Wall Street llegaron a caer hasta 4%.
Las bajas más pronunciadas entre los papeles argentinos en Wall Street correspondieron a Corporación América (-4,3%), YPF (-3,8%) y Banco Macro (-3,5%). A nivel local, el S&P Merval cayó 1,9% en pesos y 2,6% medido en dólares.
La presión también alcanzó a la deuda soberana: los bonos argentinos en dólares retrocedieron hasta 1,7% en el exterior, lo que impulsó al alza el riesgo país.
En el frente cambiario, el dólar oficial avanzó $5 y llegó a $1515 para la venta en el Banco Nación. A su vez, el mayorista escaló $7,50 y cerró en $1495, respecto de la última rueda previa.
Los dólares financieros también terminaron la jornada en terreno positivo: el MEP se ubicó en $1517,76 y el CCL subió 0,7%, hasta $1580,76.
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