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5 de octubre de 2026 - 09:22
Economía.

Cuánto hay que tener ahorrado según la edad

Ariel Mamani, inversor y escritor, brinda detalles sobre el ahorro. "Con el paso de los años cambian los ingresos, los gastos y también los objetivos", indicó en su columna de opinión.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
ahorros

Ahorrar no significa lo mismo a los 25 que a los 60. Con el paso de los años cambian los ingresos, los gastos y también los objetivos, pero hay algunas referencias que permiten saber si el ahorro acumulado está en línea con cada etapa de la vida y qué conviene priorizar en cada momento.

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Una guía de Fidelity, una de las principales entidades financieras a nivel global, propone medir el ahorro en múltiplos del sueldo anual. Es decir, si una persona tiene un ingreso mensual de 1 millón de pesos, equivaldría a 12 millones al año. La guía sugiere cuántas veces debería alguien tener esos 12 millones ahorrados. Dos veces 12 millones serían 24 millones, 3 veces serían 36 millones y así sucesivamente, variando según la edad.

La guía propone ahorrar a los 30 años un monto equivalente a un año de ingresos, tres a los 40, seis a los 50, ocho a los 60 y diez al momento de jubilarse, alrededor de los 67 a nivel global.

El supuesto de fondo es ahorrar cerca del 15% de los ingresos desde los 25 años e invertir ese dinero en alguna alternativa de riesgo moderadamente bajo. Si bien pueden ser referencias pensadas para economías estables y para la jubilación, en Argentina pueden servir como orientación general, no como una meta exacta.

Antes de pensar en múltiplos de sueldo, el primer objetivo es el fondo de emergencia: entre 3 y 6 meses de gastos, no de ingresos. Para un hogar que gasta $800.000 por mes, eso significa juntar entre $2.400.000 y $4.800.000. Ese dinero tiene que estar disponible en el momento en que se lo necesita; por eso el plazo fijo suele descartarse para esta función, porque exige esperar al vencimiento para disponer del dinero. Las opciones más usadas son las cuentas remuneradas y las billeteras virtuales, que pagan un rendimiento diario y permiten retirar el dinero al instante.

Superado ese escalón, el desafío es que el ahorro acumulado no pierda contra la inflación. El plazo fijo tradicional paga hoy alrededor de 22% anual para depósitos a 30 días, cerca de 1,9% por mes. El informe de expectativas que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA), llamado REM - Relevamiento de Expectativas de Mercado -, proyecta subas de precios de entre 1,6% y 1,8% mensual para los próximos meses: con esos números, hoy el plazo fijo corre apenas por encima de la inflación esperada.

Para plazos más largos existen alternativas que ajustan directamente por los precios, como los plazos fijos UVA, que siguen a la inflación y pagan un pequeño extra a cambio de inmovilizar el dinero más tiempo, y los bonos CER -títulos públicos cuyo capital se actualiza por el CER, un índice que sigue a la inflación-. Funcionan parecido a un plazo fijo que acompaña los precios, con ciertas diferencias: se compran en el mercado de capitales, se pueden vender antes del vencimiento y su precio puede subir o bajar en el camino. Por ejemplo, el TZX27, que vence a mediados de 2027, rinde lo que sea la inflación + 7% anual aproximadamente, y el TZX28, con vencimiento en 2028, inflación + 10% aproximado.

Para el objetivo final existe otra referencia muy usada, la regla del 25: multiplicar por 25 el gasto anual que se quiere sostener sin trabajar. Surge de estudios académicos sobre jubilaciones, que mostraron que retirar un 4% por año de un capital invertido resulta sostenible durante décadas. Para el mismo hogar que gasta $800.000 por mes -$9,6 millones al año-, la cuenta da unos $240 millones, cerca de USD 155.000. El número es grande, pero es una meta que se construye a lo largo de décadas. Para un horizonte -plazo temporal- tan largo, muchos ahorristas consideran índices globales de acciones como el S&P 500, que en casi un siglo rindió en promedio cerca del 10% anual en dólares, aceptando a cambio subas y bajas fuertes en el corto plazo.

Reflexión Final

Estas referencias sirven para saber dónde está parado cada uno y cuál es el paso siguiente. Quien todavía no armó su fondo de emergencia puede empezar por ahí; quien ya lo tiene puede buscar que sus ahorros acompañen a la inflación; quien mira más lejos puede sumar, de a poco, instrumentos de largo plazo. Sin embargo, lo más importante termina siendo la educación financiera, para saber qué decisión tomar en cada momento con el ingreso que se genera trabajando.

Ariel Mamani
Inversor
Escritor
Fundador de INVERARG

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