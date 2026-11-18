El presidente Javier Milei habló de la economía argentina y defendió su frase sobre la pobreza y quienes “ no pueden vivir 10 días sin comer ni beber ”, pero reconoció que la ciudadanía “ experimenta privaciones ”.

En diálogo con A24, Milei hizo referencia además al pedido de medidas de alivio para la gente y afirmó que no habrá “plan platita” .

“Hay algunas restricciones que no se pueden violentar”, dijo Javier Milei y afirmó que “ la primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal ”.

Así también advirtió que cualquier política expansiva implicaría recurrir al endeudamiento, a la emisión monetaria o a la suba de impuestos. Las tres alternativas, dijo, son inviables o contraproducentes.

En ese marco, rechazó de plano la idea de un “plan platita” de cara a los comicios presidenciales del año que viene: “¿para qué? ¿para engañarlos y ganar una elección?”, y también calificó al endeudamiento como “profundamente inmoral”, porque implica trasladar el costo a generaciones futuras.

“La gente no llega a fin de mes”

Durante la entrevista con Eduardo Feinmann, Javier Milei también salió al cruce sobre la frase que afirma que “la gente no llega a fin de mes”, y la calificó de “mentira”.

“Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos”, y señaló que si alguien no puede cubrir sus gastos durante diez días, se endeuda, pero al mes siguiente debe pagar esa deuda.

“Eso dura un solo período. Si usted sigue teniendo este problema, lo único que está haciendo es pasarlo en el tiempo”, indicó.

En este sentido Milei reconoció que sí existen argentinos con dificultades reales, aunque prefirió encuadrarlo bajo el concepto de pobreza, “si usted me dice que el problema es que la gente experimenta privaciones, entonces no es ‘la gente no llega a fin de mes’; es ‘la gente experimenta privaciones, bueno, eso está capturado en el indicador de pobreza”.

El presidente recordó que al inicio de su gestión la tasa de pobreza era del 57%, mientras que en la actualidad se ubica en el 32%. “Hay 12 millones de pobres menos. Está claro que hay gente que no llega a fin de mes si hay 32% de pobres, pero hay 12 millones menos que los que había con el kirchnerismo”, cerró.