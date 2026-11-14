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14 de noviembre de 2026 - 20:43
Política.

Javier Milei confirmó que buscará la reelección en 2027

El presidente Javier Milei anunció su intención de competir por un segundo mandato durante la inauguración de una muestra sobre Manuel Belgrano en la Casa Rosada.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Javier Milei.

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“Sí, estoy yendo por la reelección”, expresó ante los asistentes. La frase surgió cuando mencionó que el Gobierno proyecta que para 2031 el país mantenga relaciones comerciales con el 90% del planeta.

La actividad contó con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado. Además de confirmar su intención electoral, el mandatario aprovechó el encuentro para defender las principales medidas económicas de su administración.

El objetivo comercial que planteó para 2031

Uno de los ejes del mensaje presidencial fue la integración de Argentina a los mercados internacionales. Milei consideró que el aislamiento comercial perjudicó el desarrollo económico del país y defendió los acuerdos que impulsa su Gobierno.

Entre los avances mencionó los entendimientos con la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Singapur y Estados Unidos.

El Presidente también anticipó que continuará con la reducción de impuestos y planteó una meta de devolución de recursos a los contribuyentes. Según afirmó, si se cumple el escenario económico previsto por su administración, el monto acumulado durante todo el período alcanzaría los 500.000 millones de dólares.

Javier Milei.

Javier Milei.

Belgrano, el eje de la exposición y del discurso presidencial

La muestra inaugurada lleva el nombre Belgrano, la revolución de las ideas y propone un recorrido por la formación intelectual del creador de la Bandera, sus planteos anteriores a la Revolución de Mayo y su posterior participación militar.

Durante su intervención, Milei presentó a Belgrano como una figura vinculada con las ideas liberales y destacó sus estudios de economía política. También mencionó a pensadores como Adam Smith, Montesquieu, Voltaire, François Quesnay y Ferdinando Galiani.

El mandatario relacionó esas lecturas con conceptos que forman parte de su programa económico, como la competencia, la propiedad privada, el intercambio comercial y el reconocimiento del mérito.

En ese sentido, definió tres elementos como centrales para el crecimiento: la desregulación, la apertura económica y el desarrollo del capital humano.

Energía y minería: los ejemplos que utilizó Milei

El Presidente también defendió las medidas de desregulación a partir de los resultados que atribuyó al sector energético. En particular, mencionó la eliminación del barril criollo y aseguró que la balanza comercial del sector pasó de un déficit de 15.000 millones de dólares a un superávit del mismo monto, a valores actuales.

En materia minera, comparó el nivel de exportaciones de Argentina con el de Chile. Según los números que presentó, mientras el país exportaba minerales por 3.000 millones de dólares, Chile alcanzaba los 60.000 millones.

A partir de esa diferencia, Milei sostuvo que los cambios en la Ley de Glaciares permitirán ampliar las exportaciones argentinas y estimó que podrían multiplicarse por 20.

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